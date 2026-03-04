我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊開打，中東戰事持續擴大，避險資金湧入美元資產，美元指數一度衝上99.68，目前拉回至98.84附近，非美貨幣表現虛弱，新台幣兌美元今（4）日一度貶到31.782元，重貶1.73角，尾盤央行出手，終場收31.695元，貶值8.6分，創逾10個新低價，累計3個交易日已重貶4.44角，市場也關注美元後市表現。對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今接受《NOWNEWS今日新聞》採訪指出，如果美元指數站上100，就可能扭轉美元劣勢，但主要仍要觀察中東戰事後續發展。陳有忠指出，受到中東戰事影響，避險資金紛紛移往美元資產，美元指數大幅跳升，從原本98以下漲破99，恐怕將挑戰100。以中長期來看，100整數價位也是美元強勢重要分水嶺。去年美元表現較弱勢，從年初跌到年底，陳有忠說，一旦美元指數站上100，就可能扭轉美元近期劣勢，不過，重要轉折點仍看中東戰勢後發展，若戰事越演越烈且時間拉長，油價不斷飆升，尤其目前伊朗揚言要封鎖荷姆茲海峽，一旦海灣石油無法出口，將重創全球原油市場。目前布蘭特原油已從戰前70美元以下，一度逼近85美元，陳有忠表示，若戰事持續蔓延及拖長，市場預期油價恐怕會大幅飆升，挑戰100美元以上，有點像4年前俄烏戰爭情況。一旦油價站上100美元，將引發油價危機，有利讓美元走強 ，屆時原本大家期待美國聯準會（Fed）今年降息將落空，美國消費者物價指數（CPI）年增率難回到2%目標，反觀可能再度引發通膨危機，回到3%以上，今年聯準會恐怕不是降息而是要改升息，如果美國聯準會轉向升息，美元套利風潮將再起，美元將再度走高，不過，陳有忠說，關鍵還是要看中東戰事後續發展及美元指數是否站上100，就可能扭轉匯市格局。