經濟部統計處今（4）日公布1月外銷訂單，訂單金額衝上769.1億美元，創歷史新高，也是1月首度站上700億美元大關，年增60.1%。統計處分析，主因是主因是AI、高效能運算、雲端資料服務等應用暢旺，加上去年同月適逢春節，比較基數較低所致。展望2月，統計處表示，第一季地緣政治變化劇烈，加上2月對等關稅遭美國最高法院推翻，川普政府隨即對全球課徵122關稅，現行稅率為10%疊加MFN（最惠國待遇），保守預估2月外銷訂單年增率約9%到12.9%。針對2月28日美國、以色列聯手轟炸伊朗，引爆中東戰火對於未來訂單影響，統計處強調，戰爭須觀察其持續時間、受影響區域是否擴大，若戰事在1個月內落幕，相對影響有限。但若超過1個月，統計處補充，影響能源物價就會有超乎想像的情況發生，尤其國際油價上揚開始掀起全球通膨，石化產業將先受到衝擊，進而擴散至所有產業。觀察各主要接單貨品，資訊通信產品接單金額251.5億美元，為歷年同月新高，年增1.02倍；電子產品接單金額325.9億美元，創史上新高，年增率78.6%，為歷年單月第三大增速。傳統貨品方面，機械持續正成長，年增40.6%外，其餘傳產如基本金屬、塑橡膠製品、化學品等也都回到正成長。統計處表示，據按接單金額計算動向指數則為43.2，預期2月整體 外銷訂單金額將較1月減少。