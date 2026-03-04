我是廣告 請繼續往下閱讀

大大數位基金會發起「大大攜手 讓愛永續」七縣市捐血家年華巡迴活動，今（4）日抵達台中站，由台中市長盧秀燕與大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維及多位立委、議員共同啟動，號召市民挽袖捐血做公益。活動中，戴永輝代表基金會捐贈200萬元予財團法人台中市文教基金會，盼為台中文化教育注入資源與動能。盧秀燕表示，2年前聽到基金會設定捐血破萬袋目標時，心想能募集幾百袋或幾千袋已經非常不容易，沒想到最後不僅達標，還大幅超越目標，讓她相當佩服，也感謝戴永輝董事長連續三年把這份大愛帶到台中。盧秀燕也呼籲台中市府近5萬公務人員以身作則，踴躍捐血。大大數位基金會董事長戴永輝表示，因應台中市政府對文化教育的重視，決定將200萬元捐贈給台中市文教基金會。他強調：「捐血是即時救援，教育是長遠扎根，希望透過教育支持與資源挹注，為弱勢學子打造更穩定的成長環境，讓善的力量持續發酵。」江啟臣指出，根據台灣血液基金會資料，目前A型與O型血液庫存最為短缺，存量已低於四天，更需要社會各界共同響應。他感謝大大基金會看見社會需求舉辦活動，強調這場活動募得的不只是一袋血，更是一個社會的韌性。榮譽董事長李大維指出，在董事長戴永輝帶領下，基金會持續推動捐血公益，今年台中站也將全力朝募集1.5萬袋熱血的目標邁進。他同時感謝聯聚建設董事長江韋侖率領81名同仁到場響應捐血，以實際行動回饋社會。大大數位基金會從高雄到台中，串聯的不只是城市距離，更是全民的善意與責任。接下來巡迴活動也將一路向北，邀請更多民眾挽袖捐血，用一袋熱血守護更多家庭，讓愛在台灣持續匯流、永續發光