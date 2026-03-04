我是廣告 請繼續往下閱讀

離岸風電區塊開發第一階段 （3之1）2023年8月決標，哥本哈根基礎建設基金（CIP）所主導投資開發的渢妙離岸風場，今（4）日宣布第一組水下基礎之基樁已成功安裝完畢，目前打樁作業正全速進行中，為3之1風場跑最快的先鋒。渢妙風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW容量。本案共需 99 支水下基樁，全數由本土供應商世紀樺欣及俊鼎機械準時製造完成，運輸與安裝作業則由台船環海承攬，以國產大型離岸風電工作船「環海翡翠輪」執行，並已於農曆春節期間正式動員。渢妙風場於農曆年前與台船環海聯袂於台中港106號碼頭隆重舉行海事工程祈福典禮，包括港務公司及台中分公司、海巡署中部分署、台中港務警察總隊、台中區漁會均全程參與，虔誠祈求海事工程順利與人員平安。渢妙離岸風場執行長Mark Wainwright表示，渢妙團隊除了持續與台船環海等供應鏈夥伴密切合作執行海上作業外，也聘請在地漁民協助海事戒護及鯨豚監測作業，確保施工期間兼顧海域安全與生態保護。渢妙風場將持續與供應鏈、地方社群及政府單位密切合作，確保工程品質與進度。台船環海董事長曾國正表示，非常榮幸能自中能離岸風場後與CIP再度攜手合作，持續為台灣建置更多綠色能源。延續過去在風場安裝工程中的密切合作與默契，面對各項挑戰，台船環海亦將全力以赴，如期、如質完成渢妙風場運輸與安裝合約之交付。CIP 亞太區域總裁許乃文表示，離岸風電作為政府「綠能極大化」政策目標之重要支柱，對台灣整體產業發展至關重要。CIP將秉持一貫的專業及嚴謹，如期如質交付渢妙風場，同時全力推動渢妙二期風場之開發，以大宗、長期、穩定之綠電供應，力助台灣經濟永續發展。