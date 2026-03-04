我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國綜合股價指數KOSPI今（4）日收盤報5093.54點，較前一日收盤價跌了698.37點，單日跌幅高達12.06％，創下韓國史上最大跌幅紀錄，盤中更一度觸發熔斷機制，韓股兩天累計跳水約20％，成為這波美國以色列襲擊伊朗的最大苦主。為何中東戰火會一路燒到韓國？對此，有專家分析這是由資金流動所主導的崩盤，韓股的基本面其實未有太大變化，等這波去槓桿過程把之前追漲殺跌的投機份子洗掉，市場回歸到關注企業獲利與合理估值的投資者，或許反而能帶來更健康的投資環境。根據《華爾街見聞》報導，韓股此輪拋售的驅動力主要來自資金流動而非基本面惡化，要了解韓國為何成為重災區，必須把時間軸拉長來看。今年以來，全球投資者向AI基礎設施標的輪動，記憶體題材受到追捧，熱錢大量湧入亞洲，三星電子與SK海力士受到市場青睞，加上出售美國資產、全球分散化配置投資成為主旋律，韓國股市成為最大受惠者，KOSPI今年前兩個月狂漲超過40％。然而，韓股之前的風光大漲也宛如替這兩天的狂瀉崩跌埋下伏筆，隨著伊朗衝突持續發酵，資金開始退潮，美元走強侵蝕了新興市場資產的配置邏輯；市場同時擔憂，持續的油價衝擊將推高通膨、迫使各地央行上調基準利率，從而抬升融資交易的資金成本。韓國金融水位本來處於數十年來最寬鬆水準，一旦融資成本趨於收緊，以融資餘額支撐的多頭部位面臨被迫平倉的壓力，市場下行螺旋隨之加速。加上之前瘋狂湧入韓國的國際熱錢開始反向波動，美元走強改變了資產再配置邏輯，更進一步演變為對亞洲資產的無差別清倉，韓股於是遭遇重挫。不過，這波拋售或許也可以被視為「痛苦卻健康」的去槓桿過程，動量投機者遭到驅逐，市場重新回歸於那些真正關注企業獲利與合理估值的投資者。就基本面而言，分析師對三星電子的獲利預期仍在持續上調，除非荷姆茲海峽真的遭遇長期封鎖，否則韓國乃至亞洲經濟體並不至於面對嚴重的能源衝擊，當去槓桿過程結束後，經歷充分洗盤後的估值水準，或將提供放眼長期的價值投資者更為健康與紮實的入場環境。