本市南屯區今（4）日下午發生一起因債務糾紛引發的行車衝突案件，臺中市政府警察局第四分局春社派出所員警獲報後，立即派遣線上警力後迅速到場處置，當場逮捕兩名涉案男子，並於車內查獲毒品，全案依公共危險、傷害、毀損及毒品等罪嫌移送偵辦。經查楊嫌與涂嫌因財務糾紛產生嫌隙，楊嫌欲向涂嫌索討欠款，兩車追逐至南屯區忠勇路、義芳街口發生碰撞事故。楊嫌事後下車持彈簧刀攻擊涂嫌，造成涂嫌右手掌受傷無大礙，警方獲報後迅速趕抵現場控制情勢，另分別於兩車內查獲疑似第三級毒品K他命及第二級毒品依托咪酯，全案依公共危險罪（危險駕駛、毒駕）、傷害罪、毀損罪及毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，另毒駕及危險駕駛部分，依《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款及第43條第1項製單舉發。第四分局呼籲，債務糾紛應循合法管道理性解決，切勿以追車、衝撞或暴力方式處理，以免觸法害己；更切勿心存僥倖吸食毒品後駕車上路，毒駕不僅危及自身安全，更對其他用路人構成重大威脅，警方將持續強力查緝，共維護社會治安。