太思科技於2026年世界通訊大會（Mobile World Congress，MWC 2026），推出「個人身分去識別化系統」dMID (de-Identified Mobile ID)，與日本通信公司（Japan Communications Inc., JCI）簽署合作意向書（MOU），建立不依賴電話號碼的行動身分驗證機制，導入日本電信市場，有效降低傳統 OTP 驗證所衍生的詐騙與身分冒用風險，並提供AI代理應用真人驗證(Human in the loop Verification)服務，根本解決AI快速發展帶來的資安隱憂。太思科技董事長何俊炘表示，人工智慧的迅速崛起，正在全面改變全球產業及數位生態，當 AI 深度融入線上系統後，全新的安全威脅與犯罪手法將以前所未有的速度出現。太思科技在WMC發表的dMID (de-Identified Mobile ID)「個人身分去識別化系統」，以eSIM Identity Wallet為核心，解決傳統簡訊認證碼衍生的詐騙問題。並提供真人授權的AI Agent機制，為AI時代打造身分認證的基礎建設。同時，dMID滿足數位身分認證、保護用戶隱私與個人資料主權的鐵三角。太思科技將與電信合作夥伴共同營運去中心化代幣經濟(Token Economy)生態，讓電信業者開創新營收模式，與用戶共享數位經濟紅利。日本通信取締役社長Fukuda表示，我們的使命是重建網際網路的信任。JCI 與太思科技數十年來攜手合作，致力於將數位身分證整合至智慧型手機中，並已成功取得日本官方認證的數位身分證明。透過這項全新的「個人身分去識別化系統dMID」服務，我們得以為網路世界重塑信任，這是對社會的一項重大創新。