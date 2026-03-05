我是廣告 請繼續往下閱讀

驚蟄養生3原則 飲食宜清淡、早睡早起

驚蟄約落在每年3月5日前後，此時春雷初響，氣溫明顯回升，萬物萌生，冬眠的昆蟲被雷聲驚醒而出，因此稱為「驚蟄」。中醫師提醒，常見3大症狀，包括過敏加重、肝火偏旺，濕氣漸重等。建議民眾保持養生3原則。馬光中醫診所中醫師王垣皓說，中醫觀點裡，春季屬木，與肝相應。這個時節陽氣升發、萬物萌動，人體的肝氣也隨之旺盛。如果調養不當，容易出現情緒煩躁、失眠多夢、頭脹頭痛、過敏發作或皮膚搔癢等情形，同時因為溫度濕度轉變，又是許多流行性疾病多發的季節，應該做好流行性疾病的預防工作，以及增加自身的抵抗力。驚蟄常見身體不適包括「過敏加重」，像是花粉、濕氣增加，鼻過敏與氣喘族群需特別注意；「肝火偏旺」，可能出現口苦口乾、眼睛乾澀、易怒；「濕氣漸重」，台灣春天濕度高，容易覺得身體沉重、倦怠、水腫。王垣皓表示，驚蟄養生有3原則，像是作息要順應陽氣。建議早睡早起，減少熬夜，讓肝血得以調養。另外，飲食宜清淡。少吃油炸、辛辣、燒烤類食物，以免助長肝火。酸味不宜過多，以免肝氣過旺。可多攝取綠色蔬菜，如菠菜、芹菜、適量優質蛋白質，以及少量辛香食材，像是蔥、薑幫助氣機流通。王垣皓提醒，重視情緒管理，春季與肝相關，而肝主疏泄、主情志。壓力過大或情緒鬱結，容易影響身體機能。王垣皓推薦，驚蟄穴位保養，包括「太衝穴」位於腳背大拇趾與第二趾之間凹陷處，可疏肝理氣、緩解煩躁與頭脹；「合谷穴」位於手背虎口處，有助清熱止痛、提升防護力；「足三里」位於膝下約三寸位置，可健脾補氣、增強體力。