養心餐飲集團表示，即日起至3月底推出多波「會員專寵優惠」，包含位在誠品裕隆城內的「養心沙龍」推出週一~四晚間將有「688元蔬食吃到飽」，菜單上多樣蔬食都能吃到飽；而「養心茶樓」則有會員消費滿1000元贈菜，可獲贈一份干炒牛河。王品旗下和牛吃到飽火鍋「和牛涮」，則是4月30日前升級獨家澳洲金牌純血和牛，包含霜降、雪花部位通通都吃到飽。

養心茶樓的姐妹品牌「養心沙龍 YANGSHIN VEGE SALON」，標榜特別以1930年代上海中西交匯作為起點，轉化經典為環保食尚，菜色結合中西元素，特色菜包含小籠包、口袋餅、起司漢堡等，更有多樣蔬食上海菜。

▲「養心沙龍」訴求展現1930年代上海風華，比照當時中西交匯，因此菜色也融合中西式。（圖／養心沙龍提供）
養心沙龍此次選在三月週一至週四晚間，出示養心集團會員在三月獲得的「上海蔬食 688 吃到飽體驗券」，內用即可享每人688元蔬食吃到飽優惠，菜單品項可任選、想吃什麼就點什麼。大人費用每人688元+10%、小孩（6–12 歲）費用每人344元+10%。

▲養心沙龍比照養心茶樓也有小籠包，另外有絲瓜口味小籠包，更鮮爽宜人。（圖／記者葉盛耀攝）
養心茶樓也同步推出會員晚餐回饋，會員於晚餐時段單筆消費滿 1000元，即可獲贈一份干炒牛河（贈品以現場供應為準）。

同集團的YACHE，則是以招牌煎餅與季節蔬菜料理深受喜愛，是台北唯一的韓式蔬食料理。三月推出兩場會員日活動，會員單筆消費滿1000元即贈一盤指定菜色。

▪️3月9日煎餅日：煎餅為 YACHE 最受歡迎的招牌菜色之一。

▪️3月18日野菜日：以「當令野菜」為靈感，搭配季節風味，吃得清爽也吃得講究。

養心餐飲集團會員加入方式會員領券由此去

王品「和牛涮」 升級獨家澳洲金牌純血和牛  霜降、雪花部位牛吃到飽


另外，王品旗下和牛吃到飽火鍋「和牛涮」，即日起～4月30日升級獨家澳洲金牌純血和牛，新增霜降、雪花部位吃到飽，再搭配全新三溫糖壽喜燒，先炒糖後煎燒澳洲金牌純血和牛，濃郁肉脂香氣回味無窮。

活動期間，到官方LINE領券，平日消費2客858元套餐，即可免費升級和牛壽喜燒雙吃，還可無限爽吃炙燒和牛壽司與鯛魚燒。參加瘋美食集點活動，消費滿千可獲得1點，最多集滿5點即可兌換日本A5和牛1份。

▲和牛涮新推獨家澳洲金牌純血和牛，可搭配三溫糖壽喜燒組合。（圖／王品集團提供）
資料來源：養心餐飲集團和牛涮

