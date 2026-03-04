我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列媒體報導，以色列國防軍F-35I戰機，4日在德黑蘭上空擊落一架伊朗俄製雅克-130戰機（Yak-130），這也是此次衝突及以國空軍40年來首次與有人戰機進行空戰。據以色列時報報導，以色列軍方指出，以色列空軍F-35I「阿迪爾」（Adir）戰機，4日上午在德黑蘭上空擊落一架俄製的伊朗雅克-130戰機。這是F-35I首次擊落有人駕駛戰機，也是以色列空軍約40年來，首次與有人駕駛戰機進行空戰，前一次以軍擊落有人戰機，是1985年11月24日在黎巴嫩上空用F-15擊落2架敘利亞米格-23。以色列國防軍4日上午也發布聲明，對伊朗境內目標發動大規模打擊，這是開戰以來第10波攻擊。以軍連夜空襲伊斯法罕（Isfahan）、希拉茲（Shiraz）軍事目標，擊中20多個目標，包括用來存放卡德爾（Ghadr）彈道飛彈的兩處設施；其他打擊目標還包括彈道飛彈與巡弋飛彈的儲存設施及防空系統，估計摧毀數十枚彈道飛彈與巡弋飛彈。