▲BTS新專輯曲目表出爐。（IG@bts.bighitofficial）

韓國天團BTS（防彈少年團）將於3月20日推出第五張正規專輯《ARIRANG》，這是七位成員全員退伍後，首度以「完整體」形式回歸樂壇，本次專輯共收錄14首全新作品，曲目與製作團隊同步公開。不僅如此，他們也將於3月21日在首爾光化門廣場舉辦免費演唱會並在Netflix全球轉播，讓全球ARMY（粉絲名）已經迫不及待。BTS官方今日釋出《ARIRANG》完整曲目，包括〈Body to Body〉、〈Hooligan〉、〈Aliens〉、〈FYA〉、〈2.0〉、〈No. 29〉、、〈Merry Go Round〉、〈Normal〉、〈Like Animals〉、〈they don't know 'bout us〉、〈One More Night〉、〈Please〉以及〈Into the Sun〉，一共14首歌曲，讓粉絲直呼「也太划算！」此次專輯最大亮點之一，是全員參與詞曲創作，隊長RM幾乎參與整張專輯製作，展現高度創作主導權；SUGA與j-hope共同創作〈Body to Body〉、〈Merry Go Round〉及〈Normal〉等作品；Jimin參與〈they don't know 'bout us〉與〈Into the Sun〉創作；V投入〈2.0〉與〈Into the Sun〉製作；柾國則協助創作〈Hooligan〉等四首歌曲，顯示成員在音樂領域的成熟與多元發展。製作陣容同樣星光熠熠，邀來多位國際知名音樂人跨刀合作，包括Ryan Tedder、Diplo、Kevin Parker、Mike WiLL Made-It、Flume及El Guincho等重量級製作人助陣，預計融合流行、嘻哈、電子與迷幻搖滾等多元曲風，打造更具國際視野的音樂格局。隨著《ARIRANG》發行日期進入倒數階段，外界普遍認為，此次回歸不僅象徵BTS邁入全新篇章，也將再次刷新全球音樂市場版圖。