美伊戰爭衝突擴大，台股今（4）日慘遭血洗，終場崩跌1494.77點，收在32828.88點，跌掉4.35%，史上第3慘，累計3天已大跌近2600點，投資人也關注金管會是否祭出救市措施。對此，金管會今（4）日表示，台股近3日跌幅7.3%，較日股跌7.82%、韓股跌18.43%小，而且國內上市櫃公司今（2026）年1月營收仍創歷年同期最高，呼籲投資人理性面對短期波動，並會關切國際變化，適時採相應措施。金管會指出，今日台股終場以32828.88點收盤，下跌1494.77點，跌幅4.35%，統計近3個交易日台股跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。就基本面來看，今年1月底本益比約25.84倍，現金殖利率2.06%，加計股票股利為2.12%，國內上市櫃公司今年1月底營收金額4.724兆元，較去年同期成長30.96%，營收金額為歷年同期最高。同時，截至3月3日信用交易整戶擔保維持率在為185.25%，另全市場借券賣出占市場成交值比率為2.46%。金管會也呼籲投資人理性面對短期波動，另將密切關注國際政經情勢發展及台股相關指標變化，適時採行相關措施。