頭份市身為苗栗人口最多的行政區，國民黨中央與地方達成共識，確定透過全民調制度選出最強戰將。將副議長張淑芬、縣議員徐功凡、陳永賢都納入初選，整合出最具實力的出征人選，面對民進黨可能的合作對象無黨籍議員曾玟學來一較高下。回顧頭份市長過去的選情，長年由泛藍或無黨籍人士執政，這回無黨籍議員曾玟學可能參選，他在議員與立委選舉中展現出高人氣，讓藍營備感威脅。國民黨部分，表態參選的議員徐功凡已經在市區掛出看板，展現參選決心；議員陳永賢也可能加入戰局。原本傾向培養中生代、專心參選議員的副議長張淑芬，在多次民調中表現最為突出，由於選情緊張，最終決定透過全民調選出最強人選應戰。原本抱持提攜後進態度的張淑芬，4日得知黨中央想將她列入民調，她表示自己擔任苗栗媳婦30年，從接棒丈夫、前議長游中鈿至今，始終以鄉親福祉為優先，強調自己不計較官位大小，但若黨中央與地方鄉親認為她有責任擔綱此重任，將義無反顧全力以赴。