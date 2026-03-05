應援2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），咖啡優惠來報到！根據星巴克官網，今（5）日「星巴克買一送一有星冰樂」一起集氣好友分享日，大杯美式57.5元起；外送平台foodpanda推出賽事應援專屬組合，大杯美式80元起，7大咖啡優惠一次掌握。路易莎表示，「飲品9折、第二杯5折」2026黑卡優惠，本文整理3月咖啡優惠買法一次掌握。
星巴克：今買一送一有星冰樂！大杯美式80元 經典賽七大咖啡優惠
應援WBC經典賽，根據星巴克官網，一起集氣好友分享日，2026年3月5日（四）11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好：
◾️大杯美式咖啡57.5元（2杯原價115元）
◾️大杯那堤70元（2杯原價140元）
◾️大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（2杯原價110元）
◾️大杯香草風味星冰樂62.5元（2杯原價125元）
◾️大杯奶香烤舒芙蕾風味那堤92.5元（2杯原價185元）
◾️大杯維也納風香醇那堤92.5元（2杯原價185元）
即日起至3月16日（一），外送平台foodpanda推出賽事應援專屬組合開喝：
◾️「大杯美式咖啡2杯」優惠價160元（原價230元）、一杯美式80元。
◾️「大杯那堤1杯＋大杯醇濃抹茶那堤1杯」：優惠價210元（原價300元）。
◾️「大杯巧克力可可碎片星冰樂2杯」優惠價210元（原價300元）、平均一杯105元。
◾️「大杯焦糖奶香星享那堤1杯＋大杯鹹焦糖風味福吉茶那堤1杯」優惠價245元（原價350元）。
◾️「大杯那堤3杯＋起司牛肉可頌／起司里肌可頌選3份」優惠價612元（原價720元）。
◾️「大杯美式咖啡2杯＋起司牛肉可頌／起司里肌可頌選2份」優惠價366元（原價430元）。
◾️「大杯巧克力可可碎片星冰樂1杯＋經典總匯三明治1份」優惠價234元（原價260元）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
路易莎：飲品9折、第二杯5折！2026黑卡咖啡優惠
路易莎表示，3月全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折，咖啡飲品11點前「第二杯咖啡5折」；尋豆師手沖全面升級「衣索比亞 夏娃藝妓 日曬」優惠價120元（定價170元），2026年3-4月會員全新黑卡優惠開喝。
陶瓷塗層系列85折（不適用黑卡集點）、單品咖啡豆「1/4磅」任選兩包7折（不適用黑卡集點）、咖啡豆「半磅&1/4磅」單包75折（不適用黑卡集點）、6款濾掛咖啡盒裝系列任選2盒(含)以上5折（不適用黑卡集點）。
提醒大家，以門市實際銷售之商品價格計算；以紙本菜單正常銷售範圍和當期黑卡品項為準，其他商品不在活動範圍內；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務；圖片僅供參考，商品以實品為準；路易莎保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，若有相關異動將公告於官網， 恕不另行通知。
資料來源：星巴克、foodpanda、路易莎
