我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰爭爆發以來，加密貨幣成為重災區，一度下殺到接近6.2萬美元，不過比特幣在4日明顯反彈，盤中一度衝上7.1萬美元關卡，逐步收復先前因中東戰事升溫帶來的跌幅，成為風險情緒回穩下最受矚目的資產之一。市場解讀，地緣消息雖仍充滿不確定性，但資金已開始回補加密貨幣部位，帶動價格強勢回升。彭博資訊指出，比特幣盤中最高一度上漲超過5%，來到71882美元，觸及近一個月高點，自美國與以色列在2月28日對伊朗展開軍事行動後，比特幣一度被風險趨避情緒拖累，隨後買盤進場。根據彭博彙整數據，美國現貨比特幣ETF在2日、3日兩天合計吸金超過6.8億美元，顯示投資人以較「制度化」的管道加碼比特幣曝險。對於這波反彈，FxPro首席市場策略師庫普齊克維奇認為，在前一交易日金融市場與黃金承受賣壓的背景下，加密貨幣相對走強可視為「加密貨幣的勝利」，不排除部分交易員開始把加密資產視作類似避風港的配置選項。不過，市場信心仍稱不上穩固，後續走勢仍高度仰賴地緣情勢與全球風險資產情緒變化。