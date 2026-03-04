我是廣告 請繼續往下閱讀

第一金控今（4）日舉行法說會，並公布去（2025）年稅後淨利年增6.2%至新台幣269.33億元，連續第5年創新高，每股稅後盈餘（EPS）為1.87元，對於投資人最關心的股利政策，第一金副總經理李淑玲表示，第一金的一貫原則就是回饋股東，去年獲利有成長，將向董事會提出更具回饋性的股利政策，現金股利將優於去年，目前規畫現金股利配發率以65%為目標。第一金控與旗下第一銀行去年獲利雙雙再攀高峰，其中銀行子公司稅後淨利256.63億元，年增7.8%。同時，證券、人壽等其他子公司獲利貢獻合計達新台幣24.20億元，年增4.5%。就銀行獲利來源分析，2025年銀行淨利息收入年增12.4%，除受惠於授信的成長，外幣資金成本隨美國聯準會降息而減降亦有助益，淨手收則在財管業務年增21.5%之挹注下年增9.2%，核心業務成長良好。此外，銀行放款業務亦有斬獲，全年度總授信餘額年增6.3%，其中房貸年增5.6%，大企業授信年增8%，中小企業放款則年增6%，躍上兆元之峰，另外幣貸款年增9%亦表現不俗。展望2026年，因應關稅變動，銀行仍將支持產業對外擴充，以帶動長期放款成長機會，在兼顧海外擴張與風險控管前提下，第一金將攜手綿密國內外據點，支持企業向外發展所需之融資及各項跨境金融服務。另外，隨亞灣區法規鬆綁與商品開放，持續擴大財富管理業務範疇，尤其針對高資產客戶開拓私人銀行版圖，同時，集團將致力於提升證券及人壽子公司的獲利能力，以打造穩健多元的獲利引擎，在2025年獲利新高的成果基礎上，於2026年再創營運佳績。有關股利政策部分，李淑玲指出，公司一貫原則及策略就是要回饋股東，去年獲利有成長，將向董事會提出更具回饋性的股利政策，目前規畫希望將現金股利配發率從過去不到6成，提升至以65%為目標。法人估算，若以去年EPS的1.87元來看，現金股利有望超過1.21元。至於股票股利部分，李淑玲說，將視未分配盈餘及稅務負擔等因素，再決定是否搭配發放，但今年現金股利配發率一定會比去年更優。