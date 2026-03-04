我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「河西改版」，免費帶來一系列巨量更新和福利 (圖/業者提供)

由網易遊戲旗下Everstone Studio工作室打造，龍吧遊戲代理的武俠開放世界動作冒險RPG遊戲「燕雲十六聲」，3日揭曉合作巨星─超人氣大鵝後，5日起至15日將以巨大之姿降臨高雄巨蛋，為6日「燕雲十六聲」上市首次大型資料片「河西」預熱。主辦單位表示，為慶祝3月6日巨量更新 的「河西」版本開啟，本次遊戲內的超人氣巨星-大鵝，將於3月5日起降臨高雄巨蛋，親自護送玩家們到河西，現場不但有各種互動活動和豪華周邊福利、純金金蛋放送，3月5日當晚6時，還將邀請沙畫大師親臨現場，進行難得一見的「河西」主題一日限定沙畫表演。主辦單位規劃多項現場活動，包括追蹤送好禮：追蹤官方 FB／IG，就送限量刮刮卡乙張，有機會刮中遊戲虛寶、MyCard點數。沙中奪金挑戰：公開轉發 FB／IG 指定貼文，並完成現場「沙中奪金」挑戰，即可參加「抽金蛋」跟「週邊點卡」挑戰，贈品有八音竅氣球、MyCard 專屬卡點數、豐富官方周邊。四天現場活動每日最大獎為純金9999 金蛋乙顆河西篇章的起點是「玉門關」，也是河西重磅資料片首章。在這裡，將體驗到不同以往的壯闊沙漠場景，親歷滾滾沙海背後的感人故事。主辦單位表示，本次改版不但可體驗全新奇術武學，在全新的沙漠生態中，更藏著各種驚奇的靈動生物，等待玩家們去造訪。除了豐富的體驗外，整個河西版本，將帶來百抽以上的福利，包括30抽以上的裊裊之音，90抽以上的繞粱之音，讓玩家們不只體驗免費且巨量的更新內容，還可以將精采好禮拿滿手。