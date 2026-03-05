台中百貨戰局再掀波瀾！全台最大百貨 D-One 迎來強勁對手。台中市政府4日舉行「台中超巨蛋」BOT開發案招商說明會，現場指標企業雲集。市府會後透露，中信集團旗下台灣人壽已率先遞交投資可行性評估報告書，預計投入高達 600億 元資金。除了可容納4.57萬人的國際級體育場館，更規劃高達 10 萬坪、比台北 101還大的百貨商場空間，超大規模引發市場高度關注。
600億銀彈入注！中信集團旗下台壽率先遞件規劃曝
台中市政府於 4 日針對「台中超巨蛋」BOT開發案舉辦正式招商說明會，吸引多家指標性企業到場關注。台中市運動局長游志祥會後透露，中信集團旗下台灣人壽展現強烈意願，已率先遞交投資可行性評估報告書，整體投資金額預計高達新台幣 600億 元。這座規劃中的多功能體育館，除了舉辦頂級賽事與演唱會，更將帶動周邊區域的經濟飛躍。
10萬坪商場壓境！規模超越101 挑戰全台最大百貨寶座
除了專業的體育設施，該開發案最吸睛的是規模驚人的百貨商場規劃。根據報告內容，整體園區將整合購物中心、辦公大樓與飯店，其中百貨商場空間預計達 10萬坪，其視覺規模不僅比台北 101 大上數倍，更直接對上目前全台聲勢最高、位於台中高鐵站區的 D-One 第 1 商業城。這座百貨商場新巨獸的現身，令不少在地人驚呼：「台中百貨密度真的要飛天了」。
BOT開發案引爆商機！洲際園區成台中百貨一級戰區
隨著漢神洲際百貨進度穩定，加上中信集團積極卡位「台中超巨蛋」BOT開發案，洲際棒球場周邊已成為台中的核心商圈。專家分析，台灣人壽率先遞件展現了搶占運動消費市場的決心，未來 10 萬坪商場空間若順利落地，將創造獨特的「運動＋消費」經濟圈。雖然這場說明會剛結束，但隨著 600 億資金與超巨量商場細節浮現，全台最強百貨之爭已正式開打。
資料來源：台中市政府
