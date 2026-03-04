我是廣告 請繼續往下閱讀

▲伊能靜（左起）、小哈利、米粒在慶生會上留影。（圖／伊能靜微博）

▲伊能靜駐顏有術，絕佳狀態一點也不像58歲熟女。（圖／伊能靜微博）

伊能靜2015年二嫁小10歲大陸男星秦昊，生活及事業跟著轉往對岸，今（4）日是伊能靜58歲生日，老公秦昊、兒子小哈利、女兒米粒提前一天齊聚為她慶生，伊能靜感性地說：「我這波瀾狀闊的一生，走到這個年歲，真心覺得入人間，不虧。」曝光的自拍照，伊能靜奇蹟凍齡，視覺年齡一點也不像奔60歲。今天下午，伊能靜發文透露，昨天跟秦昊、一雙兒女吃生日大餐，兒子恩利送她花束和手寫卡片，女兒米粒省吃儉用幾個月的零用钱，買了一顆小金子給媽媽，讓她邊寫字眼裡閃著感動的淚光，臉上不停傻笑。附上的照片，伊能靜戴著壽星的皇冠，與兩顆大蛋糕合影，秦昊和23歲小哈利、9歲米粒依偎在她身旁，場面相當溫馨。「謝謝你們一直守護著這個不完美的我」，伊能靜回望人生路，「從16歲入行到現在，我的人生幾乎是攤開來的，從不知道該怎麼面對這樣公開的人生，到現在覺得能有這麼多人的愛和關心，是多大的福報，我何德何能，讓你們守護我42年。」伊能靜文末說：「感謝你們，沒有人是完美的，但我卻如此豐富完整，我會繼續愛美、繼續奔跑、繼續讓人又愛又恨、又可愛又強大又讓你幹不掉，我這個年紀，不想再為誰調整了！誰也別費口舌勸我，除了好話，都不聽了！哈哈哈哈哈！」