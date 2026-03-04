我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市中山北路上的國賓飯店發生工安意外！近期進行改建工程，4日下午3時許一名40歲林姓外包工人在施工時，不慎自4樓墜落地面，現場人員見狀立即通報警消到場救援。林男被緊急送往醫院搶救，但最終仍因傷勢過重宣告不治。警方調查，林男近期參與國賓飯店改建工程，事發當時正在公共樓梯進行灌漿作業，疑似施工過程中失足，從4樓墜落至地面。警消到場後立即將人送醫，同時封鎖現場進行調查，並通知外包廠商到案說明。廠商指出，林男為日結薪資的約聘工人，在公司工作約2年，事發時有依規定配戴安全帽。至於詳細事故原因，仍有待相關單位進一步釐清。事故發生後，死者的姊姊事後趕到派出所了解情況，難掩悲痛。她表示，弟弟平時與年邁父母同住在基隆，主要從事工地工作，就近照顧家人，沒想到會發生這起憾事。警方已將全案通報相關單位，後續將持續調查事故原因。