一名台籍男子3日下午在馬來西亞吉隆坡的捷運站內突然情緒失控，不僅脫衣半裸四處遊走，還爬上天橋邊緣，嚇壞在場乘客，警消人員緊急出動才將人平安帶離。據馬來西亞《中國報》報導，事發時間為3日下午3時29分左右，地點在吉隆坡美達花園捷運站。這名台籍男子突然失序，脫下上衣半裸在站內走動，隨後更走到天橋邊緣站立，情況一度相當危急。他還出現一連串異常舉動，包括用手擦拭地板與牆壁後直接舔手，怪異行徑讓現場乘客既震驚又不安，紛紛退避。接獲報案後，警方與消防人員迅速趕赴現場，在站內乘客協助下展開勸導與救援行動，歷時約1小時，終於成功將男子帶離危險位置，避免憾事發生。男子隨後被送往醫院接受進一步檢查與治療，警方已將本案列為「其他機構跟進」類別，後續交由院方處理。目前事件起因尚未釐清，男子為何突然情緒崩潰仍有待調查。