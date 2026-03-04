我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽熱血開打，新竹市政府特別在新竹後站停車場舉辦直播派對，號召市民齊聚大螢幕前為中華隊吶喊，並力挺「竹市之光」投手林凱威。最大亮點就是職棒退役國手、副市長林琨瀚將現身，以過來人視角分析投手用球策略、打者攻擊思維等戰術。 此外，還有樂天女孩與小龍女成員接力帶動氣氛，每日還有限量的應援棒與點心，讓大家同樂為中華隊加油。3月6日的中日大戰，副市長林琨瀚將與市長高虹安一同到場與球迷互動。林琨瀚曾是職棒場上的內野守護神，以穩定守備與拚戰精神著稱，擁有極為豐富的一軍經驗，曾獲中華職棒金手套、最佳九人；台灣大聯盟打擊王、金手套等獎項，也是許多老球迷心中的傳奇球星。活動當天，林琨瀚還會分享當年披掛國家隊戰袍的奮戰點滴，以過來人經驗分享心路歷程。從3月5日至8日一連四場賽事，市府教育處誠摯邀請全家大小、樓上招樓下，一起來到後站停車場感受滿場沸騰的棒球盛宴。現場將有限量應援棒、小國旗與點心，並隨機加碼啦啦隊限量簽名球。棒球不僅是運動，更是城市的情感連結，讓我們一起用最響亮的吶喊聲傳向東京巨蛋，集氣助中華隊旗開得勝、挺進決賽！