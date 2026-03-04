我是廣告 請繼續往下閱讀

高鐵取消尖峰時段團體票95折優惠！關鍵原因曝光

▲台灣高鐵表示，自2026/3/30（一）起，發售乘車日為2026/4/27（一）起之一般團體票，全票旅客將以全額票價銷售。（圖／台灣高鐵官網）

取消團體票95折有何影響？大團出遊成本稍增

▲新制實施後，11 人以上的團體票不再是「隨便買都有 95 折」，如果團體行程必須在週五晚上或週日傍晚出發，每張票可能會比以往貴上約5%的價差。（示意圖／取自台灣高鐵官網）

高鐵取消團體票95折重點時間

台灣高鐵已經成為民眾假日出遊的重要交通工具，但常揪團搭高鐵的朋友要注意了！台灣高鐵近日修訂「旅客運送契約」，確定從今年 3 月 30 日起預訂 4 月 27 日（含）以後的團體票，優惠架構將進行重大調整。過去不限車次、只要 11 人以上即可享有的優惠將正式走入歷史，未來尖峰時段的團體票將恢復全額票價銷售。台灣高鐵目前一般團體同團全票旅客人數在11人（含）以上時，全票旅客可享全額票價95折優惠，不過在最新版本的「旅客運送契約」中，原先一般團體票的優惠遭到刪除。台灣高鐵同時於官網宣布，自2026年3月30日（一）起，發售乘車日為2026年4月27日（一）起之一般團體票，全票旅客將以全額票價銷售。台灣高鐵公司指出，因應列車乘載率持續攀升，因此才會調整團體車票相關優惠。不過每週仍有超過三分之一車次提供4折至85折的離峰優惠，可依團體旅客需求協助媒合車次，歡迎團體旅客多加利用。這一次高鐵取消尖峰時段「95折團體票」，對於大型團體或旅行社的成本控管影響不小，新制實施後，11 人以上的團體票不再是「隨便買都有 95 折」，如果團體行程必須在連假期間或是週五晚上或週日傍晚乘車，每張票可能會比以往貴上約5%的價差。新約實施日期：115 年 3 月 30 日受影響之乘車日：115 年 4 月 27 日（含）起