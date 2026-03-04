我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，美國中央司令部公布戰況，美軍襲擊2000目標，擊沉伊朗17艘船艦。伊朗也對海灣各國發動反擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊威脅，已準備好「徹底摧毀該地區的軍事和經濟基礎設施」。據美聯社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊透過國家電視台發布至今為止最強烈的威脅，他們已經做好準備「摧毀該地區的軍事和經濟基礎設施」，稱美國在該地區持續搗亂和欺騙行為，將導致該地區軍事、經濟基礎設施被徹底摧毀，還指控美軍利用民用設施做掩護。伊朗政府機構稱，迄今為止，戰爭已造成至少1045人死亡。美國中央司令部司令庫柏（Adm. Brad Cooper）上將，3日透過X平台發布影片，公布「史詩怒火」行動的最新戰況。美軍動員超過5萬名士兵、200架戰機、2艘航空母艦和轟炸機參與行動，還有更多戰力準備投入。「史詩怒火行動」開始後的最初幾小時，美國中央司令部部隊與以色列共同對伊朗境內發動了壓倒性且前所未有的打擊，持續從海面、太空與網路空間，對伊朗境內進行 24 小時不間斷的打擊，規模比2003年的行動翻倍。庫柏說明，行動展開尚不足100小時，已經使用超過2000 枚彈藥擊中了近2000個目標，重削弱伊朗的防空系統，並摧毀了數百枚伊朗彈道飛彈，B-2、B-1轟炸機對伊朗深處的多個飛彈設施執行了無人能敵的精準打擊。美軍不會停止行動，正在針對伊朗剩餘的移動式飛彈發射車。庫柏也提到，美軍正在擊沉整支伊朗海軍，至今已摧毀17艘伊朗船艦，波斯灣、荷姆茲海峽或阿曼灣已沒有任何一艘伊朗船艦在航行。作為報復，伊朗政權發射了超過 500 枚彈道飛彈和 2000 多架無人機。庫柏也提到，美國海軍部署多波次巡弋飛彈摧毀伊朗指揮及防空設施，兩艘航母打擊群把伊朗海軍逼回港口；空軍正對伊朗執行高頻率空襲行動；陸軍首次發射「精確打擊飛彈」（PrSM）的長程武器，提供縱深打擊能力；中央司令部「天蠍」無人機特遣部隊，發動無數次自殺式無人機取得巨大戰果。