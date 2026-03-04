我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨總理洪馬內4日放出強硬訊號，親自立下期限，要在今年4月底前將境內電信詐騙中心全面清零，藉此重建國家形象，並重新贏回國際投資者的信心。洪馬內是在金邊出席2026年柬埔寨—東協商業峰會開幕式時作出上述表態。他強調，掃蕩電詐行動的核心目標在於強化法治、維護經濟秩序，以及為外資創造更穩定可預期的投資環境。他說，政府致力打造安全透明的營商環境，全力降低法律風險，確保企業能夠長期穩健經營。洪馬內指出，政府的施政重心已從過去側重預防，轉向全面強力打擊，並明確設定4月底前達成電詐「清零」的目標。為確保執法效率與透明度，柬埔寨政府已成立跨部門專案工作小組，整合30個相關單位、超過100名成員，統籌協調全國掃蕩行動。內政部最新數據顯示，光是2月13日至28日的半個月專項行動中，當局就查處了21起電詐案件，逮捕416名涉案人員，其中來自中國的嫌疑人多達273人，涉案者共來自12個國家，目前均在接受調查。內政部長蘇速卡上週也透露，自去年6月執法力道升級以來，已有逾3萬名涉嫌電詐的外籍人士遭驅逐出境，另有超過21萬人選擇自行離境。在吸引外資方面，柬埔寨去年共核准630個投資項目，協議投資金額達100億美元，年增幅高達45%。洪馬內在峰會上重申，柬埔寨正以「戰略開放」為核心理念，積極朝東協新興數位與工業樞紐的定位邁進，並將持續推動永續發展、創新驅動與區域整合，堅定走向高收入國家的發展目標。