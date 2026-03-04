我是廣告 請繼續往下閱讀

砷化鎵廠全新2月營收續守3億元水準。公司公告，2月營收3.08億元，創同期新高，年增15.9%，但較1月下滑9.6%；累計前2月營收6.48億元，年增23%。股價方面，全新今（4）日走勢因為大盤整體趨勢轉弱，終場收在226.5元、下跌25元，跌幅9.94%。不過全新股價3日創高，高點在262元，因此今日縱使跌停，只是剛好觸及5日線上。至於後續展望與法人看法，多以「光通訊供需缺口」作為主軸，認為大型資料中心建置帶動光收發模組需求，進一步推升相關光電子元件拉貨，公司也傳出將擴充MOCVD等設備、拉高未來產能配置，作為中長期成長的支撐。另外，證交所也公告全新因近期交易狀況達「公布注意交易資訊」標準，並自3月2日起至3月13日實施處置措施，包括改採人工管制撮合、提高大額委託預收款項／預收券與信用交易保證金等規範，市場操作須留意交易制度變化對流動性與波動的影響。