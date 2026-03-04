我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國傳統按摩業正面臨一場由上而下的全面整頓。泰國傳統醫學暨替代醫學廳（DTAM）宣布啟動系統性改革，從產業形象、專業標準到人力短缺問題，一次性全面處理，目標是讓這個每年產值高達2000億泰銖的產業，重新站上國際舞台。疫情重創泰國按摩與SPA產業，估計有3萬至5萬名從業人員在那段時間出走、轉行，其中醫療性按摩師的缺口更高達約2萬人，普吉島、曼谷等主要觀光勝地尤為嚴重。為補足這波人力缺口，泰國傳統醫學暨替代醫學廳推出線上線下混合培訓課程，學員先在網路上完成理論課程，再前往全國各地公立醫院進行實作訓練，確保技術水準一致。課程結業後，學員將直接與在地業者媒合，取得證照即可立即就業。在服務分級方面，泰國傳統醫學暨替代醫學廳將從業人員分為3個等級：受訓時數至少150小時的健康促進按摩師、專科按摩師，以及需接受至少4年培訓的持照專業人員。其中，涵蓋7大症狀群的專科按摩師收費將從每小時約250泰銖調漲至450泰銖左右，此一調整已與國家健康安全辦公室（NHSO）協商確認，體現「按技術與品質付費」的原則，藉此鼓勵從業人員持續精進，同時強化民眾對泰式按摩的信心。數位化管理也是這波改革的重點之一。政府計畫為按摩從業人員建立數位身分證，並建置統一的資料庫，供外界查驗身分與資格，同時串接各健康福利主管機關，讓稽核與費用申報流程更加透明。在國際推廣層面，泰國將於今年11月在普吉島舉辦2026年全球健康峰會，預計吸引超過70個國家的健康產業領袖共聚一堂，向全球展示泰國傳統醫學、按摩、草本產品與健康旅遊的軟實力。此外，泰國衛生服務支援廳也正積極規劃橫跨全國77府的醫療健康旅遊路線，整合通過認證的醫療院所、水療中心、草本產品店、養生餐廳與自然療癒活動，全力將泰式草本與按摩文化打造成具有國際競爭力的健康軟實力品牌。