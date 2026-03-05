我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨版軍購條例將在今日黨團大會上拍定，藍委徐巧芯和賴士葆昨相繼坦言，沒有看到智庫的軍購條例。文傳會副主委尹乃菁則緩頰，由於黨版還沒定案，要等智庫完成黨版後交給黨團，再交給委員們完整說明，另有黨高層表示，黨版直到3日下午才定稿，沒看到黨版是誤會。不過《NOWNEWS今日新聞》詢問了至少5名藍委，皆表示沒有看到版本，有青壯派立委不滿表示，過去除了《財劃法》是有共識授權黨中央處理，從沒有一個法案這麼晚還沒給立委看過，更有藍委私下串聯，倘若最終版本真是3500億，擬在黨團大會上發難。國民黨版軍購條例意見分歧，黨主席鄭麗文堅持僅編列既有軍購3500億+N版本，藍委徐巧芯則是匡列8100億，將對美採購全數放行，另有600億的台美合作項目，國內採購則回歸一般預算。台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫系統近日接連發難，透露美方希望軍購9千億版本，不過鄭麗文背後金主、異康公司董事長楊建綱（CK楊）也親上火線，撂話「不存在8000億、9000億的自我設定；有文件、有內容；有報價、才能審查」，雙方形同火車對撞。藍委徐巧芯、賴士葆昨相繼透露尚未看到黨版軍購條例，惹得同場的中廣前董事長趙少康當場批評「太不像話」，直言智庫不是黨團，「這不是民主政治常態」。不過有報導指出，黨內高層聲稱，軍購條例直到3日下午才定稿，說沒看到黨版，可能是沒拿到才誤會，但《NOWNEWS今日新聞》詢問了至少5名藍委，皆表示沒有看到版本，有人更直批「爛死了」。一名青壯派藍委說，過去僅有《財劃法》是黨團有共識授權黨中央處理，否則其他案子從沒有過這麼晚還沒給立委看過。側面了解，有青壯派藍委私下串聯，倘若最終版本還是3500億，不排除在黨團大會發難，但也有人直言「年底選舉肯定爆炸，黨中央要硬推就自己承擔」已打算放棄溝通。國民黨昨深夜突然發布採通，上午9點將在媒體中心召開國民黨對軍購條例立場記者會，青壯派藍委批評，黨團大會10點才開始，9點就開記者會，根本就是怕黨團大會有變數，直接要輾壓過去，「真的很難看」。文傳會副主委尹乃菁則解釋，黨中央會談立場、方向跟具體條例，但還是要經過黨團大會討論定案。