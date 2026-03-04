我是廣告 請繼續往下閱讀

美國財政部長貝森特（ScottBessent）週三受訪表示，總統川普近期宣布的15%全球關稅將在本周某個時間點上路；他並預期，美國整體關稅水準在未來幾個月內，將「實質回到」最高法院推翻川普大規模關稅措施之前的狀態。貝森特接受CNBC節目《SquawkBox》訪問時直言，他強烈相信關稅稅率五個月內就會回到原本的稅率。他說明，在最高法院裁定讓川普對等關稅失效後，川普已改以其他法律依據簽署行政命令，先祭出全球10%的關稅措施，並在隔天再把該稅率提高到15%，宣稱立即生效。貝森特進一步指出，這一波替代性關稅是依《1974年貿易法》第122條（Section122）啟動，若未獲國會同意延長，最長只能維持150天。他表示，政府會利用這段150天的窗口，由美國貿易代表署（USTR）與商務部完成相關貿易研究，作為後續以更完整、也更能經得起法律檢驗的權限工具，去推進新的關稅安排。貝森特強調，接下來可能會啟用的其他權限雖然推進速度較慢，但架構更穩固、法律基礎也更耐打，過去在大量法律挑戰下仍能存續，因此他才會認為關稅稅率最終會在約五個月內回到「舊的水準」。