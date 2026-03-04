我是廣告 請繼續往下閱讀

下屆台中市長選舉，國民黨將於3月底以民調決勝負，民進黨則早早徵召立委何欣純出馬。何欣純今晚在網路節目透露，農曆年後她的內參民調和江啟臣差距已拉到個位數，尤其30歲以下年輕人更是一路領先。外傳她「弄掉」蔡其昌，何欣純高呼「我們是很好的兄妹耶」！並透露蔡其昌對她指導很多，不時傳授經驗、建議她如何布局。何欣純今（4）日晚上《下班瀚你聊》節目，主持人黃暐瀚提到，外界認為國民黨的姊弟之爭，江啟臣3月底出線的機率高一些，何欣純認為台北人對江啟臣熟悉一些，但楊瓊瓔的基層很強，都不能忽視。對於《美麗島電子報》1月下旬的民調，何欣純對決江啟臣落後14.5個百分點，對上楊瓊瓔反而小贏，何欣純透露，自己的民調一直在上升，且年輕族群持續佔優勢，農曆年後的內參民調，與江啟臣的差距已縮小到個位數。距選舉還有9個月，她有信心越拉越近，最後翻轉。黃暐瀚指出，外界對於月底的國民黨民調，普遍看好江啟臣，何欣純認為，楊瓊瓔確實在各地經營組織，但立委選舉改為單一選區已快20年，難免有落差；至於江啟臣，8年前曾為黨內初選啟動全台中的組織，加上曾任國民黨主席，有一定知名度，是江目前贏過楊的關鍵。至於何欣純的年輕人支持度，為何能穩定領先另兩人？何欣純說，自己和年輕世代話題無距離，她喜歡和年輕人聊韓劇、追韓團，也能理解他們的價值觀和需求。黃暐瀚再問「外面說蔡其昌要選台中市長，是妳把蔡其昌弄掉？」何欣純高呼「嘿！我們是很好的兄妹耶！」黃暐瀚問，是否和蔡其昌攪在一起穿台灣T，年輕人會比較支持？何欣純認為，應該是自己的政見訴求打動年輕人的心，蔡其昌也確實全力相挺、經常分享經驗，每到一處就問她有沒時間過來、還主動和她談海線佈局、組織戰該如何打。