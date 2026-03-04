我是廣告 請繼續往下閱讀

美軍士兵被告知 打仗是為迎接基督再臨

納坦雅胡引猶太教典 將伊朗比作古代邪惡宿敵

專家警告 宗教修辭一旦啟動外交斡旋空間大幅壓縮

非首次操作 小布希九一一後也曾援引十字軍語言

美國與以色列對伊朗的軍事行動進入第5天，戰火未歇之際，一場關於「聖戰敘事」的爭議也同步延燒。美國軍方監督組織披露，部分美軍士兵被長官告知，這場對伊戰爭是「神聖計畫的一部分」，目的是引發聖經所預言的末日「大決戰」。此言論迅速引爆輿論，美國穆斯林公民權利團體痛批這種說法「危險且充滿反伊斯蘭情緒」。美國與以色列於2月28日對伊朗發動攻擊，持續展開空襲行動。伊朗隨即展開報復，對以色列境內及美軍駐紮的巴林、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、伊拉克等地的軍事目標發動反擊，衝突規模持續擴大。美國非營利監督組織「軍事宗教自由基金會」（MRFF）表示，收到多封美軍士兵的投訴信件，指稱有長官要求下屬向士兵傳達「這場戰爭是神聖計畫」的訊息，並大量引用聖經《啟示錄》中關於末日大決戰的段落。其中一封由不具名士官撰寫的投訴信直指，該名長官明確告訴部隊，川普（Donald Trump）「受耶穌膏抹揀選」，此次對伊朗點燃戰火是為了「引發聖經末日、迎接基督再臨」。與此同時，美國與以色列高層官員也接連在公開場合使用宗教語言為戰爭背書。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本週對媒體表示，伊朗是由「宗教狂熱瘋子」所統治。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在五角大廈記者會上則說，「像伊朗這種執迷於伊斯蘭末世幻想的瘋狂政權，絕不能擁有核武」。美國穆斯林公民自由組織「美國伊斯蘭關係委員會」（CAIR）隨即批評，赫格塞斯的用語明顯在嘲弄什葉派伊斯蘭信仰，完全無法接受。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上週日則引用猶太教典《妥拉》，將伊朗比作古代聖經中代表「純粹邪惡」的宿敵亞瑪力人。他說：「這週的妥拉章節提醒我們，『記住亞瑪力對你所做的事。』我們記得，而且我們採取行動。」CAIR批評，納坦雅胡再度援引亞瑪力的故事，此舉與他當初用來為加薩戰爭辯護的手法如出一轍。美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）上個月也在接受知名媒體人塔克・卡爾森（Tucker Carlson）專訪時表示，以色列取得「中東大部分土地」在聖經上是有依據的，雖然他補充以色列並未尋求這麼做。英國杜倫大學教授喬林・米契爾（Jolyon Mitchell）向半島電視台分析指出，將衝突定性為聖戰，是領導人利用神學信仰「為行動背書、動員民意、鞏固支持」的慣用手段。「衝突雙方許多人都相信上帝站在自己這邊。把敵人妖魔化、非人化，只會讓戰後的和平重建更加困難。」卡達西北大學副教授易卜拉欣・阿布沙里夫（Ibrahim Abusharif）則進一步點出這套論述背後的三層運作邏輯：對內動員、文明框架建構，以及戰略敘事操作。他解釋，宗教語言在美國能精準觸動大批福音派基督徒與基督徒錫安主義者的情緒，因為他們本就將中東衝突視為末日預言的一部分，《啟示錄》與聖經中的宿敵形象，等於啟動了美國政治神學中早已存在的文化腳本。至於「文明對決」的論述框架，則將複雜的地緣政治衝突簡化為「我們對抗他們」的道德劇，讓一般民眾更容易接受戰爭的必要性。阿布沙里夫也指出，這並非美國政治人物首次使用宗教語言為戰爭定調。2001年九一一事件後，小布希（George W. Bush）總統曾以「十字軍東征」來形容反恐戰爭，白宮事後緊急滅火，強調這個詞並非針對伊斯蘭。不過他也提醒，一旦戰爭被套上神聖語言，後果往往難以控制：「戰爭本身是地緣政治問題，不是神學問題。但宗教修辭一旦啟動，政治妥協就變得更難，各方期待更高，外交斡旋的空間也會跟著大幅壓縮。」