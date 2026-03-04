我是廣告 請繼續往下閱讀

彭博報導指出，曾是特斯拉（Tesla）最大個人股東之一的億萬富豪廖凱原（Leo KoGuan）近期把加碼焦點轉向輝達（NVIDIA）。廖凱原表示，他在週二買進 100 萬股輝達股票，並強調自己相信 AI「不是泡沫，而是才剛開始」，還透露「很快」打算再買 100 萬股，希望以實際行動支持在波動市況中感到緊張的投資人。廖凱原週三在社群平台X發文直言，AI不會像市場擔心的那樣走向泡沫化，並稱自己已在前一晚買進輝達100萬股。依彭博資料，輝達週二收盤價為每股180.05美元，若以該價位推算，這筆買盤規模約1.8億美元。彭博億萬富豪指數顯示，現年71歲的廖凱原身家約128億美元。值得注意的是，廖凱原近年對特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與公司治理議題轉趨批判，包含對馬斯克可能高達1兆美元的薪酬方案表達質疑；但他仍表示，自己的資產配置「大多仍在特斯拉與美國國庫券」，並未透露實際減碼特斯拉持股的幅度。即便如此，廖凱原仍看好特斯拉的長線題材。他認為，特斯拉在能源、Cybercab 與Teslabot等方向的價值尚未完全反映在股價中，並形容特斯拉是「地球上領先的具身 AI（embodied AI）」，願意承擔風險的投資人依然可以把它視為長期押注。彭博報導也簡述廖凱原背景，他出生於印尼、在紐約受教育、現居新加坡，早年靠美國新澤西州的企業軟體公司SHI International累積財富；他曾表示自2019年開始買進特斯拉，並透過選擇權快速擴大持股，成為市場矚目的大戶之一。