我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰決定對藍白聯手修正的相關法案不副署，國民黨表達嚴正抗議，直指民進黨政府動輒將「違憲」掛在嘴邊，把憲法賦予的副署權當作政治擋箭牌與情緒出口，不僅是將嚴肅的憲政程序操作成政治秀場，更是典型的「不會執政，卻很會亂政」，刻意製造行政與立法權的對立衝突。國民黨強調，本次修法內容涵蓋媒體制度、黨產條例及助理費補助機制修正等，都是立法院依憲法職權經三讀完成的政策。行政院若有疑慮，應依法提出覆議或聲請釋憲，而非以「朕不同意」的姿態拒絕副署，批評民進黨在野時喊尊重國會，掌權後卻將副署制度當成杯葛多數民意的政治武器，憲政邏輯儼然只剩「順我者昌」四個字，嚴重破壞權力分立原則。國民黨呼籲民進黨政府應回到制度內解決爭議，而非將立法監督視為政敵挑釁，導致國家治理被政治清算所拖累。黨團書記長林沛祥重砲抨擊行政院長拒絕副署的行為已經「主動違法」，若此例一開，未來恐演變成行政機關因不喜歡而拒絕執法，公開呼籲行政院應懸崖勒馬，回歸法治軌道，並籲請社會各界共同監督、制止毀壞憲政體制的惡例。