▲紀姿含現在已經長成18歲、身高170公分的美女了。（圖／紀姿含小紅書）

經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中飾演「溫宜公主」而走紅的童星紀姿含已經18歲了！她近日被目擊現身北京電影學院藝術考試現場，已經從當年肉嘟嘟的小公主，變成了擁有170公分身高、氣質清新的大美女，巧遇身影曝光後瞬間在網路上掀起熱議。近日紀姿含被目擊現身北京電影學院藝考現場，正式朝專業演員之路邁進，由於她曾一度將重心放在學業上，淡出演藝圈，此次回歸備受關注，也被外界視為重新啟程的重要一步。紀姿含在《後宮甄嬛傳》中飾演曹貴人的女兒「溫宜公主」廣為人知，拍攝電視劇時年僅3歲的她，憑藉靈動大眼與自然演技成為劇組寵兒，也讓觀眾留下深刻印象，如今的她已經長到18歲，身高逼近170公分，五官更顯立體，氣質中帶有古典美感。事實上，紀姿含被譽為中國「初代童星」代表之一，她2歲開始接拍廣告，3歲正式進入演藝圈，至今累積超過20部影視作品，除了《後宮甄嬛傳》，她也曾在《虎媽貓爸》中飾演趙薇的女兒「羅茜茜」，以及在電影《小時代4：靈魂盡頭》中飾演楊冪的童年時期，童年代表作橫跨電視與電影領域。2024年，紀姿含曾在《甄嬛傳》團綜《煥新環遊傳》中驚喜現身，當時她戴著眼鏡扮成店員為眾人倒茶，飾演其「額娘」曹貴人的演員陳思斯一時未認出她，直到紀姿含開口喊出「額娘」，陳思斯才驚喜相擁，直呼「女兒」長太快，甚至比自己還高，畫面溫馨感人。從國民童星到亭亭玉立美少女，紀姿含的成長歷程見證了一代觀眾的青春記憶，未來是否延續當年光芒、在影壇再創代表作，備受各界期待。