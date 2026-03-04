繼今年1月委內瑞拉前總統馬杜洛被美軍活捉後，美國與以色列日前斬首伊朗最高領袖哈米尼。《韓聯社》報導，北韓領導人金正恩可能會感到威脅，認為自己也會被美方列為斬首行動的目標。但有專家認為，北韓實際擁核且與中俄交好，美方不敢輕易動手。
韓聯社報導，金正恩在美國接連對馬杜洛、哈米尼出手後，會擔憂美國也打著消除北韓核威脅的旗號，將自己列為斬首行動的目標。
川普預計3月31日至4月2日訪問北京，外界關注這是否能成為促成朝美對話的契機，但有分析認為，哈米尼之死會讓北韓對美國產生戒心，認為與其冒險與美接觸，不如維持以中、俄為靠山，鞏固核武大國地位的現況。
不過，也有分析認為，北韓為了避免與川普總統發生正面衝突，可能會出於「情勢管理」的目的參與對話。因為如果持續拒絕川普總統接二連三的對話提議，北韓也將承擔可能付出代價的負擔。
自川普就任以來，北韓一直刻意避免對他進行直接抨擊；在美以對伊朗發動攻擊後，北韓外交部也譴責美以兩國的武力行為，但也並未直接針對川普。
美國華府智庫美國韓國經濟研究所（KEI）學術部主任艾倫•金（Ellen Kim）則在一場研討會上指出，外界會認為「金正恩嚇壞了」，但現實情況並非如此。
金指出，美國不敢對北韓採取類似行動，是因為北韓實質擁有核武器，若美軍採取行動，風險將遠高於伊朗；且中國、俄羅斯在軍事及外交上都支持北韓，讓美方難以輕舉妄動。
此外，金也提到，地理位置也是一大挑戰，韓國與日本就在北韓核武與軍事威脅的直接範圍內，任何軍事行動都極度危險。
金補充説，美國前總統柯林頓曾考慮戰略攻擊北韓核設施，不僅遭時任韓國總統反對，美軍內部也預估會導致上億人死亡，如今情況與當時類似，川普若要考慮斬首金正恩，難度會更高。
