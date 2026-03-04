我是廣告 請繼續往下閱讀

國軍再爆出國安漏洞！台灣高等檢察署高雄檢察分署偵辦發現，中共情工組織「臥龍會」涉嫌吸收現役及退役軍人刺探軍事機密，甚至要求拍攝「投降影片」宣誓效忠中國。涉案的潘姓在台窗口、退役陸軍方姓中士及現役空軍黃姓通信中士等3人，因違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》、《陸海空軍刑法》及《國家機密保護法》等罪嫌，4日偵結起訴，移審後續押。檢方指出，本案起於國防部政治作戰局進行網路巡邏時，發現抖音帳號「統一促進聯合」頻繁發布統戰內容，並留下Telegram聯絡代號「GUCCI」。經追查相關門號後鎖定潘姓男子，檢警隨即由高雄高分檢及高雄地檢署指揮，會同刑事警察局與憲兵單位組成專案小組展開偵辦。去年11月，專案小組同步搜索8處地點、拘提8人到案，並向法院聲請羈押潘男、方男、黃男及另名江姓軍人獲准，以阻斷「臥龍會」在台運作網絡。檢方調查，潘男自2021年起依代號「Kevin」的成員指示，長期透過手機與網路傳送軍中機密文件，並擔任中間聯絡角色，協助被吸收的軍人與地下錢莊協商債務。其中，曾任陸軍戰車連中士副車長的方男，因積欠地下錢莊33萬元無力償還而遭吸收加入「臥龍會」，不僅自拍投降影片宣誓效忠，還交付軍中資料換取報酬，甚至試圖拉攏同袍加入，但同袍察覺異狀後拒絕，未讓案件進一步擴大。另一名現役空軍黃姓通信中士，則為牟取不法利益加入組織，除拍攝投降影片外，任職期間多次將軍事機密傳送給中國大陸人士。檢方指出，相關報酬部分以虛擬貨幣支付，藉此規避查緝。辦案人員表示，「臥龍會」為中國情治人員所組成的情報組織，專門鎖定經濟困難或急需用錢的軍士官，按件計酬蒐集軍事情資，對國家安全造成重大威脅。檢方認定潘男等3人涉嫌為大陸地區派遣人員發展組織、違背職務收賄及交付軍事秘密文書等罪，犯罪嫌疑重大，因此依法提起公訴。目前相關人員均遭羈押，後續將由法院審理。