44歲許維恩今（4）日向外界宣布罹患乳癌，目前已經做完長達11小時的雙乳切除及重建手術，身體恢復良好，只需持續追蹤治療，她晚間發文，坦言曾經害怕、懷疑，感謝自己的身體沒有放棄她，「謝謝這副身體，在痛過之後，還願意陪我繼續往前走。」
罹乳癌曾經害怕懷疑 許維恩：我沒有放棄自己
許維恩表示，罹患乳癌，她曾經害怕、曾經懷疑，「但身體沒有放棄我，我也沒有放棄自己，謝謝這副身體，在痛過之後，還願意陪我繼續往前走，謝謝醫療、謝謝家人，也謝謝那個在黑暗裡，依然選擇相信光的我。」
領悟女人不是脆弱的存在 學會溫柔地愛回自己
歷經抗癌手術，許維恩說，這一段路教會她女人不是脆弱的存在，「我們有權選擇自己的樣子，有權為自己而美，更有權為生命而勇敢，這一次，我不只是重建身體，我是在慢慢學會，溫柔地愛回自己。」
給所有乳癌病友力量 許維恩：妳已經很勇敢
許維恩也給所有正在對抗乳癌的病友力量，「妳不需要逞強，妳不需要完美，妳可以脆弱、可以休息、可以慢慢來。只要還願意呼吸、願意活著，妳就已經很勇敢了！妳只需要相信，妳值得好好活著，也值得美麗地活著。」
最後，許維恩說：「我感恩11小時後的我，還能呼吸、還能擁抱、還能重新盛開。感恩醫療、感恩家人、感恩那個沒有放棄自己的我。我會把這一份愛傳出去，也延續給全世界所有的人。」
罹乳癌瞞爸媽動手術 果斷決定切除雙乳
據了解，許維恩對罹癌一事很低調，只有老公、姊姊知情，連父母都是手術完成、身體恢復後才知悉，而她是透過健檢發現腫瘤，做完穿刺後發現是0期，沒想到，術後才確定一側乳房已經是惡性1期，另一側為0期，由於腫瘤變化速度快，因此果斷決定切除雙乳並重建。
資料來源：許維恩臉書
領悟女人不是脆弱的存在 學會溫柔地愛回自己
給所有乳癌病友力量 許維恩：妳已經很勇敢
資料來源：許維恩臉書