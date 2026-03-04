我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢持續升溫，外交部長林佳龍近日出訪友邦吐瓦魯，他表示隨時與各駐外館處保持緊密聯繫，掌握當地最新發展與國人動態，外交部也全力監控局勢，成立「因應中東情勢服務專區」，確保在戰事升溫的關鍵時刻，能第一時間為海外國人提供必要的協助與保護。近期中東多國空域一度因戰火關閉，導致部分國人受到航班調整影響而暫時滯留。外交部證實，目前阿曼、沙烏地阿拉伯及約旦的空域已重新開放，杜拜機場也已有一些航班起降，部分受影響國人今（4）日下午順利返抵台灣。外交部強烈建議目前仍身處相關地區、且有離境需求的國人，盡快利用現有的商業航班離開；若遭遇急難或緊急狀況，可聯繫我國駐外館處求助。為了因應瞬息萬變的區域安全威脅，外交部設立「因應中東情勢服務專區」，即時更新各項安全建議與應變措施。林佳龍呼籲，在當地的國人務必提高警覺，隨時留意官方公告的最新資訊。外交部將持續密切關注中東局勢動向，並以守護國人生命安全為首要任務，與國際情勢賽跑以落實外交應援工作。