桑切斯全國演說 明確宣示「西班牙反對這場戰爭」

川普貿易威脅恐難奏效 西班牙身為歐盟成員有護身符

西班牙長期是歐洲異數 率先承認巴勒斯坦建國、譴責加薩種族滅絕

美國總統川普（Donald Trump）點名西班牙「糟透了」，揚言切斷與馬德里的所有貿易往來，起因是西班牙拒絕讓美軍使用其境內基地執行對伊朗的空襲任務。面對威脅，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）絲毫不退讓，在全國電視演說中直接宣示：「西班牙的立場就是反對這場戰爭。」桑切斯週三發表演說時強調，人類歷史上的重大災難往往就是這樣開始的，「這個世界無法靠衝突與炸彈解決問題。」他是歐洲少數公開批評美以聯手攻打伊朗「不可辯護且危險」的領導人之一，此番表態更讓西班牙成為歐洲政治版圖上顯眼的異數。事件導火線發生在本週一，美國將駐紮在西班牙南部羅塔（Rota）與莫龍（Moron）空軍基地的15架飛機，包括空中加油機全數撤離，原因是西班牙社會主義政府明確表態，不允許這些軍機被用於攻擊伊朗任務。川普週二在與德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）會面時，當著記者的面嗆聲：「我們要切斷與西班牙的所有貿易，我們不想跟西班牙有任何往來。」他同時批評西班牙拒絕將北約（NATO）國防預算從國內生產毛額的2%提升至5%，並說「西班牙完全沒有任何我們需要的東西」。這場風波讓馬德里街頭議論紛紛。根據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，在馬德里馬拉薩尼亞區（Malasana）的一家酒吧裡，53歲的軟體工程師塔馬里特（Gema Tamarit）盯著電視看完桑切斯的演說，她說：「川普根本是瘋了，我們不怕他。桑切斯做得好，歐洲應該有更多領導人站出來。伊朗當然是個糟糕的政權，但這樣發動戰爭就是解決問題的方式嗎？」民調數據也顯示，西班牙民意站在桑切斯這邊。歐洲民調機構歐洲巴祖卡（Eurobazuka）2月公布的調查指出，53%的西班牙人反對川普的外交政策，在各國排名中位居第三，僅次於法國的57%與比利時的62%。同一份調查也顯示，48%的歐洲人認為川普是「歐洲的敵人」，只有10%認為他是盟友。分析人士認為，川普的貿易威脅實際效果恐怕相當有限。巴塞隆納國際事務中心（Barcelona Centre for International Affairs）貿易與經濟專家布爾蓋特（Victor Burguete）指出，川普若要單獨對西班牙採取行動，唯一途徑是證明美國面臨國家緊急狀態，「要證明對付西班牙是國家緊急狀態，可能性非常低。」他認為，川普此舉更多是口頭威嚇，而非真正斷絕貿易的現實可能。上個月，美國最高法院（US Supreme Court）已宣告川普對全球各國祭出的一系列關稅威脅違憲，進一步削弱其貿易施壓的法律基礎。歐盟週三也表態，期待美方遵守與歐盟既有的貿易協議，並強調已準備好捍衛自身利益，與成員國「完全站在一起」。從貿易數據來看，西班牙對美國的依賴程度也低於其他歐洲國家。根據美國人口普查局（US Census Bureau）資料，2025年美國對西班牙的貿易順差達48億美元，為連續第4年維持順差，美方出口261億美元、進口213億美元。西班牙是全球最大橄欖油出口國，對美出口也涵蓋汽車零件、鋼鐵與化學品。西班牙之所以敢正面槓上川普，也與其一貫的外交立場密切相關。在以巴衝突問題上，西班牙長期是歐洲的少數派，不僅持續譴責以色列在加薩的軍事行動構成種族滅絕，還拒絕讓運送武器前往以色列的船隻停靠西班牙港口。2024年，西班牙與愛爾蘭、斯洛維尼亞、挪威一同成為率先正式承認巴勒斯坦建國的歐洲國家。布爾蓋特認為，桑切斯之所以在這個時間點採取強硬立場，固然出於對川普「強人政治」的反對，但也有明顯的國內政治計算，明年西班牙將舉行大選，而反川普、反戰的立場在國內相當受歡迎。「毫無疑問，川普的外交政策在西班牙極不受歡迎。」