我是廣告 請繼續往下閱讀

199元已停售！2026世界棒球經典賽最新訂閱方案一次看

方案名稱 價格 收視天數 備註 2026棒球加油包 399 元 90 天 銷售至 3/31，到期自動退租 運動迷超前部署 699 元 180 天 約 59 折，到期自動退租 運動幣特惠包 500 運動幣 120 天 限運動幣訂閱，達成 0 元看關鍵

▲記者實測 HamiVideo 訂閱頁面，網路瘋傳的 199 元方案已不見蹤影。取而代之的是專為經典賽推出的 399 元、699 元特惠方案，以及限用運動幣支付的 500 元方案，讀者選購前務必確認。（圖／截自 HamiVideo 官網 hamivideo.hinet.net/）

掌握「一招0元看」秘訣！限用運動幣、需輸入付款碼

▲解鎖「0元看」經典賽直播的最狂秘訣！輸入運動幣付款碼，立即壓下「訂閱」按鈕，這是目前唯一的變相免費正版管道。（示意圖／Gemini製圖／記者陳雅雲監製）

最新合資規定：支援 3 台裝置同時收視

直播跨螢收視不漏接！3/31 截止訂閱

經典賽預賽3/5 11:00 首戰對決澳洲！讓我們透過正版直播串聯全台熱血，共同見證中華隊再次榮耀國際。Team Taiwan，加油！





開打，明（5）天11:00首戰澳洲，全台球迷瘋找，但網路瘋傳的「」已成歷史！記者實測官方目前僅供 399 元、699 元方案，別再白費力氣搜舊資訊。想省錢訂閱？本文整理最新資費，揭密如何用運動幣達成免費 0元看，並公開 3 台裝置同時收視的「」省錢術。許多球迷仍在搜尋過往的方案，但目前 HamiVideo 針對經典賽主打「天數型」資費。雖然取消了 199 月租，但換算下來每日單價依舊具有競爭力，且到期，不用擔心忘記退費。以下為目前官方提供的三大主流方案：想要達成免費看球賽的終極目標，關鍵在於「運動幣特惠包」。官方推出「」，售價為特別注意： 此方案不接受運動幣以外的付款方式，訂閱前要先確認帳戶內運動幣餘額充足，並在訂閱頁面輸入專屬的「運動幣付款碼」才能完成交易。對於透過活動或任務累積運動幣的球迷，這招是目前唯一能除了利用運動幣，最受網友推崇的省錢方式就是「分擔」。HamiVideo 方案目前，且具備家庭成員個人化推薦功能。球迷可以找兩位好友共同訂閱 399 元方案，，就能享受超高畫質的，CP 值極高。本次 399 元與 699 元特惠方案僅銷售至 2026年3月31日 為止。除了直播經典賽，還包含。由於版權限制，本服務僅。建議想省錢看中華隊表現的球迷，盡早選擇適合方案完成訂閱。資料來源：