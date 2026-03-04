2026世界棒球經典賽開打，明（5）天11:00首戰澳洲，全台球迷瘋找直播，但網路瘋傳的「HamiVideo 月租 199 元」已成歷史！記者實測官方目前僅供 399 元、699 元方案，別再白費力氣搜舊資訊。想省錢訂閱？本文整理最新資費，揭密如何用運動幣達成免費 0元看，並公開 3 台裝置同時收視的「合資」省錢術。
199元已停售！2026世界棒球經典賽最新訂閱方案一次看
許多球迷仍在搜尋過往的 199 元方案，但目前 HamiVideo 針對經典賽主打「天數型」資費。雖然取消了 199 月租，但換算下來每日單價依舊具有競爭力，且到期自動退租，不用擔心忘記退費。以下為目前官方提供的三大主流方案：
掌握「一招0元看」秘訣！限用運動幣、需輸入付款碼
想要達成免費看球賽的終極目標，關鍵在於「運動幣特惠包」。官方推出「運動幣 120 天方案」，售價為 500 運動幣。
特別注意： 此方案不接受運動幣以外的付款方式，訂閱前要先確認帳戶內運動幣餘額充足，並在訂閱頁面輸入專屬的「運動幣付款碼」才能完成交易。對於透過活動或任務累積運動幣的球迷，這招是目前唯一能 0元看 2026世界棒球經典賽 的正版管道。
最新合資規定：支援 3 台裝置同時收視
除了利用運動幣，最受網友推崇的省錢方式就是「合資分擔」。HamiVideo 方案目前支援 3 台裝置同時收視，且具備家庭成員個人化推薦功能。球迷可以找兩位好友共同訂閱 399 元方案，每人平均僅需支付約 133 元，就能享受 4K 超高畫質的直播賽事，CP 值極高。
直播跨螢收視不漏接！3/31 截止訂閱
本次 399 元與 699 元特惠方案僅銷售至 2026年3月31日 為止。HamiVideo 除了直播經典賽，還包含愛爾達、博斯、TVBS、東森等 100 多個頻道。由於版權限制，本服務僅限台灣地區（含金馬澎）收看。建議想省錢看中華隊表現的球迷，盡早選擇適合方案完成訂閱。
我是廣告 請繼續往下閱讀
許多球迷仍在搜尋過往的 199 元方案，但目前 HamiVideo 針對經典賽主打「天數型」資費。雖然取消了 199 月租，但換算下來每日單價依舊具有競爭力，且到期自動退租，不用擔心忘記退費。以下為目前官方提供的三大主流方案：
|方案名稱
|價格
|收視天數
|備註
|2026棒球加油包
|399 元
|90 天
|銷售至 3/31，到期自動退租
|運動迷超前部署
|699 元
|180 天
|約 59 折，到期自動退租
|運動幣特惠包
|500 運動幣
|120 天
|限運動幣訂閱，達成 0 元看關鍵
想要達成免費看球賽的終極目標，關鍵在於「運動幣特惠包」。官方推出「運動幣 120 天方案」，售價為 500 運動幣。
特別注意： 此方案不接受運動幣以外的付款方式，訂閱前要先確認帳戶內運動幣餘額充足，並在訂閱頁面輸入專屬的「運動幣付款碼」才能完成交易。對於透過活動或任務累積運動幣的球迷，這招是目前唯一能 0元看 2026世界棒球經典賽 的正版管道。
除了利用運動幣，最受網友推崇的省錢方式就是「合資分擔」。HamiVideo 方案目前支援 3 台裝置同時收視，且具備家庭成員個人化推薦功能。球迷可以找兩位好友共同訂閱 399 元方案，每人平均僅需支付約 133 元，就能享受 4K 超高畫質的直播賽事，CP 值極高。
直播跨螢收視不漏接！3/31 截止訂閱
本次 399 元與 699 元特惠方案僅銷售至 2026年3月31日 為止。HamiVideo 除了直播經典賽，還包含愛爾達、博斯、TVBS、東森等 100 多個頻道。由於版權限制，本服務僅限台灣地區（含金馬澎）收看。建議想省錢看中華隊表現的球迷，盡早選擇適合方案完成訂閱。
經典賽預賽3/5 11:00 首戰對決澳洲！讓我們透過正版直播串聯全台熱血，共同見證中華隊再次榮耀國際。Team Taiwan，加油！資料來源：HamiVideo
更多「2026經典賽」相關新聞。