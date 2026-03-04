我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太子集團在台二當家、天旭公司人資主管辜淑雯。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」在台設點洗錢案，今（4）日偵查終結，依違反洗錢防制等罪嫌起訴首腦陳志在內共62人。其中9名被告在偵查期間遭羈押，案件移審後，台北地方法院於4日下午召開接押庭審理，晚間8時15分裁定9人分別以30萬元至500萬元不等金額交保。法院裁定，集團成員王昱棠以500萬元交保，天旭公司人資主管辜淑雯以400萬元交保，兩人皆限制出境、出海與住居，並須接受科技監控。王昱棠須配戴電子腳環並持用專用手機監控，每週二、五向轄區派出所報到；辜淑雯則須配戴電子腳環，每週二、五晚間7點至8點報到。此外，天旭國際會計主管陳麗珊以100萬元交保，尼爾創新財務主管鄭巧枚與公司登記負責人林揚茂各以150萬元交保；李添特助邱子恩、知名「Cigar Vie」雪茄酒吧負責人陳韋志則各以50萬元交保；陳志心腹、李添私人助理李守禮以150萬元交保；玄古管理顧問公司負責人王俊國則以30萬元交保。上述被告皆須配戴電子手環接受科技監控，並於每週二、五向住居地轄區派出所報到。法官同時諭知，9名被告均限制出境、出海及住居，並須於今晚9時30分前繳納保證金，否則將先行還押，待籌足保金後再辦理交保；若無法覓得保證人，將持續羈押。法院也強調，若交保期間違反相關附加條件，將立即重新羈押。