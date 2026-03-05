2026年世界棒球經典賽（WBC）今（5）日上午正式開打！C組開幕戰由中華隊對決澳洲，東京巨蛋已經聚集大量台灣球迷，直接將現場化成主場。對此，中華隊本次已列出「9首嗆司曲」，從12強最強力的統一尚勇到TEAM TAIWAN，《NOWNEWS》也彙整了歌詞以及動作影片讓您快速學會，無論是在電視機還是現場都能賣力幫中華隊應援！
經典賽中華隊10首嗆司曲！歌詞、動作懶人包必看
經典賽中華隊官方臉書表示：「東京巨蛋將響起熟悉的嗆司曲，別擔心！臺灣球迷想到的嗆司曲都會出現！歡迎會來東京巨蛋看球的球迷們，可以早點來到球場，與CT AMAZE們一同練習所有應援，才能在比賽中大聲的為中華隊吶喊！」
《NOWNEWS》也在以下統整了各球團的教學影片，雖然歌詞在中華隊使用時會有些許變化，但是音樂節奏與動作不會有太大變動，因此仍可以做為參考。
中華隊10首嗆司曲總整理
第一首：統一獅-統一尚勇
歌詞：
王者 台灣
台灣 尚勇 HO~~~
（拍拍）HERO（拍拍）HITO
（拍拍）安打（選手名字）
第二首：TEAM TAIWAN
歌詞：
（拍拍拍拍） TEAM TAIWAN
（拍拍拍拍） TEAM TAIWAN
（拍拍拍拍） TEAM TAIWAN
Let's go（選手名）
第三首：統一獅-統一贏戰
歌詞：
台灣（拍拍）迎戰（拍拍）
GO GO HERO（選手名）
台灣（拍拍）贏戰（拍拍）
GO GO HITO（選手名）
第四首：中信兄弟-Charge
歌詞：
CHARGE (拍拍拍) CHARGE (拍拍拍)
台灣英雄 (選手名)
CHARGE (拍拍拍) CHARGE (拍拍拍)
台灣最強 (選手名)
第五首：中信兄弟-炸裂
歌詞：
炸裂（選手名）
一級炸裂（選手名）
炸裂（選手名）
台灣重砲（選手名）
第六首：富邦悍將-STRIVE衝鋒曲
歌詞：
嘣嘣嘣嘣 Let’s go TAIWAN
嘣嘣嘣嘣 臺灣最強
嘣嘣嘣嘣 Let’s go TAIWAN
嘣嘣嘣嘣 臺灣最強
HO~~~ HO~~~ HO~~~
TEAM TAIWAN 衝鋒前進奮戰到底
We Go！We Fight！拿下最終的勝利
第七首：樂天桃猿-JUMP
歌詞：
(拍手) (選手名)
(拍手) 嘿！嘿！嘿！ (選手名)
HO~~~ (選手名) 的HITO
HO~~~嘿！嘿！嘿！ (選手名)
第八首：味全龍-遍地開花
歌詞：
TEAM TAIWAN (選手名)
安打 遍地開花
第九首：台鋼雄鷹-乒乒乓乓
歌詞：
Let’s go Let’s go
台灣英雄 Let’s go
Let’s go Let’s go
台灣英雄（選手名）
Ho~~~ 台灣英雄全力轟（拍手）
Yo Ho Yo Ho 台灣英雄 Go
Yo Ho Yo Ho 安打全壘打
