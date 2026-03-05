我是廣告 請繼續往下閱讀

經典賽中華隊10首嗆司曲！歌詞、動作懶人包必看

中華隊10首嗆司曲總整理

▲中華隊嗆司曲統一尚勇歌詞。（圖／IG@come_together_2026）

▲中華隊國際賽通用嗆司曲TEAM TAIWAN歌詞。（圖／IG@come_together_2026）

▲中華隊嗆司曲統一贏戰歌詞。（圖／IG@come_together_2026）

▲經典賽中華隊嗆司曲Charge歌詞。（圖／IG@come_together_2026）

▲經典賽嗆司曲炸裂歌詞。（圖／IG@come_together_2026）

▲▼嗆司曲-STRIVE衝鋒曲歌詞。（圖／IG@come_together_2026）

▲嗆司曲JUMP歌詞。（圖／IG@come_together_2026）

▲嗆司曲遍地開花歌詞。（圖／IG@come_together_2026）

▲嗆司曲乒乒乓乓歌詞。（圖／IG@come_together_2026）

2026年世界棒球經典賽（WBC）今（5）日上午正式開打！C組開幕戰由中華隊對決澳洲，東京巨蛋已經聚集大量台灣球迷，直接將現場化成主場。對此，中華隊本次已列出，從12強最強力的統一尚勇到TEAM TAIWAN，《NOWNEWS》也彙整了歌詞以及動作影片讓您快速學會，無論是在電視機還是現場都能賣力幫中華隊應援！經典賽中華隊官方臉書表示：「東京巨蛋將響起熟悉的嗆司曲，別擔心！臺灣球迷想到的嗆司曲都會出現！歡迎會來東京巨蛋看球的球迷們，可以早點來到球場，與CT AMAZE們一同練習所有應援，才能在比賽中大聲的為中華隊吶喊！」《NOWNEWS》也在以下統整了各球團的教學影片，雖然歌詞在中華隊使用時會有些許變化，但是音樂節奏與動作不會有太大變動，因此仍可以做為參考。