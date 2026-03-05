我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列上週六聯手空襲伊朗，中國的反應只有「喊停」，不僅未表態支持伊朗防衛，還在伊朗展開報復性攻擊、戰火蔓延至波斯灣各國後，呼籲各方立即停止軍事行動，並特別點名要確保荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航道安全。分析人士指出，中伊關係遠比外界想像的更不對等，加上中美領導人即將舉行峰會，中國選擇保持中立其來有自。中國外交部發言人毛寧在3月3日例行記者會上重申，外長王毅（Wang Yi）在與俄羅斯、伊朗、法國及阿曼外長通話時的一貫立場：呼籲各方盡快重回談判桌、防止戰火進一步擴散，避免對全球經濟造成更深遠的衝擊。毛寧同時表示，北京對戰事外溢、波及周邊國家深感憂慮。根據中國外交部稍早發布的聲明，王毅在與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）通話時表明，北京支持伊朗維護主權安全，但也要求德黑蘭正視鄰國的「合理關切」。伊朗因長期受到國際制裁，只能以低價出售原油，其中高達90%賣給了中國。彭博社引述知情人士透露，中國曾私下向伊朗官員施壓，要求避免任何可能衝擊卡達天然氣出口或荷姆茲海峽航運的行動。彭博社的分析也點出中伊關係本質上的不對稱。根據美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）資料，中國佔伊朗貿易總額約三分之一，但伊朗在中國整體貿易中所佔比重卻不到1%，對北京來說，進口伊朗原油有助分散能源來源，卻遠非不可替代。2021年，中國外交部長王毅訪問德黑蘭期間，兩國簽署一項為期25年的戰略合作協議，據報道中國預計在伊朗投資高達4000億美元。然而，法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）指出，實際確認的投資金額僅有20億至30億美元，與中國在阿聯酋或沙烏地阿拉伯的投資規模相比根本不成比例。中國官方數據也顯示，截至2024年底，北京對伊朗的直接投資存量總計45億美元，相較之下，對阿聯酋的投資存量則達95億美元。北京清華大學國際關係學系副教授佘綱正認為，對伊朗提供軍事援助「並非中國在中東的行事方式」。他分析，伊朗加入金磚國家（BRICS）與上海合作組織（SCO）等由北京主導的國際平台，有助中國稀釋美國影響力，但長期以來，北京在中東奉行「雙軌」策略，在與伊朗的關係和與美國及其區域盟友的關係之間維持微妙平衡。香港城市大學（City University of Hong Kong）法學院教授王江雨（Wang Jiangyu）接受新加坡媒體《聯合早報》採訪時直言，中國在伊朗「沒有什麼一定要保護的經濟利益」。他指出，2021年兩國簽署合作協議時，伊朗國內反對聲浪本就不小，加上制裁限制資金調度空間，整體環境並不利於中資企業實際進場投資。王江雨也提到，中國曾嘗試在中東扮演更積極的調解角色，2023年促成伊朗與沙烏地阿拉伯關係正常化就是一例。但他坦言，中東長期以來是美國主導的地盤，華府即使無力維持區域穩定，也不會容許其他國家在此發揮影響力。至於中伊關係接下來的走向，王江雨認為關鍵在於伊朗內部能否發生政權更迭，「新政權如何定位自身、想與包括中國在內的各國建立什麼樣的關係，這些都還得走著瞧。」