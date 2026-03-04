我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，偵結起訴首腦陳志等62人，其中9人於偵查期間遭羈押。案件移審後，台北地方法院今（4）日裁定，9人分別以30萬元至500萬元不等金額交保。其中，太子集團旗下「天旭國際科技」負責人王昱棠，法官認定其確實具備羈押原因，但綜合考量相關條件後，仍裁定以新台幣500萬元交保。法院指出，檢方掌握的相關證據顯示，王昱棠涉案情節重大，加上其身分地位與經濟能力，確實有可能潛逃海外以規避審判或未來刑罰執行，因此符合《刑事訴訟法》第101條第1項第1款所規定的羈押原因。不過，法官考量王昱棠目前的生活狀況、案件審理進度，以及其自述的收入與資產情形，認為若以500萬元交保，並搭配相關限制措施，已足以確保後續審判程序順利進行，因此認定無羈押必要。法院同時裁定，王昱棠在交保期間須限制住居，並限制出境、出海8個月，同時接受科技監控，包括配戴電子手環及持用監控手機，每日向科技設備監控中心報到，以確保其不會逃避司法程序。