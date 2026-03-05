我是廣告 請繼續往下閱讀

一級賽事9勝2敗 中華打澳洲還算順手

▲2013年代表中華隊出征經典賽的王建民。（圖／美聯社／達志影像）

🟡中華隊vs澳洲隊歷年一級賽事對戰紀錄

▲2026年世界棒球經典賽，中華隊首戰面對澳洲，派出旅日好手徐若熙先發上陣。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）正式開打，今（5）日上午11時，中華隊首戰和澳洲碰頭，派出即將旅日的徐若熙掛帥先發，回顧台澳在歷年一級國際賽「經典賽（世錦賽）、奧運、12強」戰績，中華隊取得9勝2敗的優勢，包括2013年經典賽首戰，王建民先發6局無失分，中華隊以4比1帶走勝利。回顧中華隊和澳洲在一級成棒賽事的交手紀錄，兩隊共碰頭11次，算是很常交手，中華隊前一次敗給澳洲已經要追溯到2009年的倒數第二屆世錦賽；近幾次取勝包括2024年12強，郭俊麟先發搭配打擊爆發，豪取11分奪勝，2013年經典賽則同樣是首戰面對澳洲，王建民展現壓制力，該屆中華隊也首次闖入經典賽8強⚾️－中華 11:3 澳洲⚾️－中華 5:1 澳洲⚾️－中華 4:1 澳洲⚾️－中華 5:4 澳洲⚾️－中華 5:7 澳洲⚾️－中華 5:1 澳洲⚾️－中華11:4 澳洲⚾️－中華 3:0 澳洲⚾️－中華 2:6 澳洲⚾️－中華12:9 澳洲⚾️－中華 11:8 澳洲澳洲近年棒球實力不斷往上提升，目前在WBSC的世界排名為第11，雖然2024年12強僅拿下1勝4敗，不過在2023年經典賽，澳洲曾接連擊敗韓國、捷克、中國，和同組的日本攜手晉級8強，8強賽也僅1分差敗給古巴，此次經典賽，澳洲有多名曾在美職體系活躍的選手，以及2024年MLB選秀狀元巴札那（Travis Bazzana）助陣，絕對是實力不容小覷的對手。至於中華隊此役則是派出台灣頂級強投徐若熙，2023年他以宰制級表現榮膺台灣大賽MVP，2024年賽季更擺脫傷病陰霾，投出2.47低防禦率並狂飆113次三振，成為中職最具統治力的投手。上賽季尾聲，徐若熙宣布挑戰海外，最終以3年總值1500萬美元（約新台幣4.8億元）的驚人合約加盟日職福岡軟銀鷹。