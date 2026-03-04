我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文上任後，外界就相當關注她何時會見中國領導人習近平，日前傳出可能在「川習會」前見面，但今（4）日有媒體報導指出，「鄭習會」已經確定改期延至「川習會」後，鎖定清明祭祖時登場。報導稱，北京想藉由孫文逝世紀念日等時機，透過「兩岸共同紀念」凸顯台灣問題為中國內政，並改由國民黨大陸事務部主任張雅屏先行赴京參與台商座談以對接時程。對此，張雅屏在臉書發表聲明，嚴厲駁斥報導內容充斥未經證實的揣測與刻意拼貼，將例行服務行程扭曲為政治陰謀。張雅屏強調每年春節過後，大陸事務部都會依慣例赴中出席台商春酒與交流活動，這是行之有年的服務行程，絕非所謂的「政治密會」或「刻意鋪陳」。他指出，自鄭麗文就任後已重啟「大陸台商服務中心」，相關走訪與座談將持續至四月上旬，希望透過實際行動協助台商解決困境，他直言，所謂「鄭習會」時程與各種匿名北京消息，不過是媒體自編的劇本，任何交流都應以兩岸和平為前提審慎規劃，不應任由媒體設定議程。張雅屏呼籲媒體回歸專業，停止政治操作，強調兩岸關係攸關2300萬人民安全，國民黨堅持在「九二共識、反對台獨」的基礎上降低敵意、創造對話空間。他重申，抹黑改變不了服務台商與守護和平的初衷，並感嘆兩岸和平是國民黨的使命，反觀「以獨促統」將成為民進黨的悲歌，不應將兩岸交流視為操作對立的工具。