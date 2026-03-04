我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇又陷入桃色風波，前立委邱毅在臉書發文表示，此次爆料內容相當勁爆，王定宇與該熟女交往時，似乎尚未完成離婚的法定程序，若查證屬實，法律問題將為更複雜。先前王定宇服務處曾遭噴漆、指控他專玩人妻，邱毅也質疑「不知道跟這起複雜的桃色糾紛，有沒有關係？」邱毅提出自己的觀察，王定宇近期在政壇發言頻率明顯降低，逐漸被沈伯洋、王義川等黨內新秀取代，原以為是因為他的影響力消退，他語帶諷刺地說，如今看來可能是因為忙於處理紛雜的情事而顯得力不從心，無暇顧及國家大事，形容王定宇在情場上的魅力似乎未曾減少，導致他在政治舞台上的聲勢被私人爭議消耗。民進黨內部的權力變動，邱毅提到據傳總統賴清德對此大為震怒，可能藉此機會拔除王定宇的中常委職位，以壓制派系「湧言會」的氣焰。他點出湧言會由林崑海創立後，包含王定宇、趙天麟等重要成員接連傳出桃色風波，嘲諷這派系成員個個是男兒本「色」，在枯燥的政壇不斷注入負面話題，活脫是名副其實的「海海人生」。