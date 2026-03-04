我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗反擊炮火炸向中東多國，全球能源供應受到影響。沙烏地阿拉伯國營的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco），又傳出煉油廠遭到攻擊。路透社引述三位消息人士的話稱，拉斯塔努拉遭到攻擊，但沒有提供任何損失細節。據middle east online報導，沙烏地阿拉伯國防部發言人證實，沙烏地阿美位於拉斯塔努拉（Ras Tanura）的煉油廠，遭到無人機襲擊未遂。攻擊未造成任何損失。沙烏地阿拉伯國家通訊社也引述能源部消息人士的話稱，能源供應未受影響。拉斯塔努拉位於沙烏地阿拉伯東岸的波斯灣沿岸，是沙國最大的煉油廠、原油出口碼頭的所在地。報導提到，自美國和以色列2月28日對伊朗發動攻擊以來，沙烏地阿拉伯和其他海灣地區產油國，如阿聯、科威特和伊拉克，一直無法透過荷姆茲海峽運輸石油。數百艘船隻已作為預防措施停泊在海峽兩側。伊朗聲稱任何企圖通過這一重要航運樞紐的船隻，皆會遭到射擊。消息人士表示，阿美石油公司正試圖將部分原油出口改道至紅海，以避開荷姆茲海峽。