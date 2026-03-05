我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯手以色列對伊朗動武，打的究竟是一場什麼樣的戰爭？從宣稱要「清除核武與飛彈威脅」，到突然轉口支持「政權更迭」，再到趁談判窗口實施精準空襲，川普（Donald Trump）的對伊策略從頭到尾都在多個方向之間搖擺。分析指出，這場戰爭背後沒有宏大的地緣政治藍圖，有的只是川普對「看得見的勝利」的個人執念，而伊朗正在用最低成本的手段，把美國一步步拖進一場漫長的消耗戰。川普慣於將軍事行動包裝成談判籌碼，把武力當成壓縮對手選擇空間的工具，試圖藉由打擊伊朗最高領袖哈米尼等關鍵決策層來製造「階段性勝利」的敘事，以便盡快找到結束行動的政治藉口。然而，這套邏輯在執行層面暴露出根本性的矛盾。川普在言語上鼓勵伊朗民眾「奪回自己的國家」，實際行動上卻竭力迴避大規模地面部隊投入。這種「想摘果子、不想澆水」的矛盾心態，決定了美國的軍事行動只能停留在「只砸不拆」的層次。《外交事務》雜誌（Foreign Affairs）指出，川普政府的對外用兵方式呈現出明顯的「反鮑威爾主義」傾向。按照美國前國務卿鮑威爾（Colin Powell）在2003年伊拉克戰爭期間確立的戰爭原則，動武必須是外交與經濟手段窮盡後的最後選擇，必須設定明確目標、規劃清楚的退場路徑，並取得充分的民意支持。川普的做法恰恰相反，他更傾向於繞開國內辯論與盟友協調，靠出奇不意取得心理優勢，以空軍和特種部隊的精準打擊取代大規模地面佔領。從對葉門青年運動（Houthis）的有限空襲、突擊委內瑞拉並押走總統馬杜洛（Nicolas Maduro），到針對伊朗的斬首行動與大規模轟炸，川普政府一再將軍事力量當成談判桌上的延伸手段。這種模式的代價是政策可預期性大幅下降，動武門檻與升級邊界愈發模糊，既可能讓對手誤判情勢，也可能在紅線不清的情況下，反而激化對方以更高程度的行動搶占戰略主動。川普政府試圖透過軍事高壓同時達成兩個目標：在國際上掌控全球能源供應主導權，在國內為關稅政策失靈、通膨反覆與期中選舉壓力解套，急需一場外交「大捷」轉移選民焦點。在戰略算盤上，華盛頓意圖透過控制委內瑞拉與伊朗的油氣資源，鞏固石油美元體系，阻斷金磚國家（BRICS）等新興力量推動的去美元化進程。問題是儘管美國已向中東派遣兩個航空母艦打擊群，缺乏地面部隊支援的空襲根本無法徹底摧毀深埋地下的核設施。這種「只砸不拆」的打法極易演變為消耗戰，不僅暴露出美軍巡弋飛彈等精確制導武器的庫存瓶頸，更直接削弱美國在印太方向的戰略儲備。即便遭受系統性的斬首打擊，伊朗展現出驚人的生存韌性。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）所建立的去中心化指揮體系，讓伊朗在最高領袖及部分軍方高層受重創的情況下，依然維持政權運轉與危機應對的能力。在報復策略上，伊朗採取梯度升級的方式，向以色列及美軍在中東的基地與外交機構發射單架造價約2萬美元的低成本無人機與舊型飛彈，迫使對方動用造價數百萬美元的防空攔截系統。這種極度非對稱的消耗比例，正逐步逼近美以防禦體系的承受臨界點。伊朗同時善用荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的地理優勢，透過威脅這條承載全球約20%石油運輸量的要道，直接推升國際能源價格，精準打擊美國經濟對油價的高度敏感性。伊朗的盤算是，利用美聯準會（Fed）在通膨壓力下的決策困境，從經濟層面反向制約美國的軍事行動。這場戰爭對中東區域格局的衝擊同樣深遠。納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府將美軍捲入對伊戰局視為徹底剷除「抵抗之弧」的戰略良機，終極目標是建立不受挑戰的區域霸權。但這種態勢讓海灣國家陷入極端被動，沙烏地阿拉伯等國儘管對伊朗心存不滿，更擔心的卻是戰爭外溢效應摧毀長期構建的經濟多元化願景。伊朗對海灣民用基礎設施的打擊，更已讓這些國家對美國安全傘的幻想大打折扣。川普的戰爭邏輯允許他在目標未竟時單方面宣布勝利、片面退場，這種靈活性本質上是迴避長期責任的機制設計。然而，由於對戰後秩序毫無政治安排，任何靠炸彈炸出來的權力真空，都可能被更極端的勢力趁虛填補。當荷姆茲海峽的戰火蔓延至全球金融市場，若石油溢價導致美國國內生活成本失控，這場原本用於鞏固政治資本的軍事冒險，最終恐將反噬川普自己在國內的執政基礎。目前較可能出現的情境是，美方在完成階段性軍事行動後，宣示伊朗威脅已顯著降低、區域威懾已獲恢復，並以此為由收縮行動規模，而非進一步介入伊朗的內部政治重構。但這種相對克制的收場方式能否獲得以色列接受，以及區域局勢是否具備相應的降溫條件，目前仍充滿變數。可以確定的是，這是一場沒有計畫、沒有戰略，也沒有人知道將走向何方、又將如何結束的戰爭。