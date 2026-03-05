2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽即將在3月5日至8日於東京巨蛋開打，中華隊將依序對上澳洲、日本、捷克、韓國，不少台灣球迷已經訂好機票和住宿，將親臨現場幫台灣加油。除了在東京巨蛋觀賽，CT AMAZE岱縈也透過影片，親自介紹東京巨蛋城如何一日吃喝玩樂，《NOWNEWS今日新聞》整理簡易攻略給大家參考。
岱縈在IG影片中表示，來到東京巨蛋不只看比賽，周邊的東京巨蛋城還有許多好玩、好吃、好逛的景點，如摩天輪、雲霄飛車、鬼屋等，「刺激派、膽小派都能找到自己的快樂」，不玩設施也沒關係，吃的部分也很多樣，宛如美食天堂，「白天好玩、晚上更浪漫！夜景配上摩天輪真的太犯規了啦！來東京一定要安排一天給東京巨蛋城！」
東京巨蛋城（Tokyo Dome City）為東京著名的綜合娛樂區，結合遊樂設施、購物、美食與溫泉，適合全家或朋友遊玩
主要遊樂設施
• 雷霆海豚（Thunder Dolphin）雲霄飛車：園區最刺激項目，時速達130km，軌道穿越大樓與摩天輪間，適合愛冒險者。
• Big O 摩天輪：世界首座無軸心巨型摩天輪，高空欣賞東京景色，部分車廂可唱KTV，浪漫又有趣。
• 御怨座敷鬼屋（Onryou Zashiki）：驚悚鬼屋體驗，適合膽量測試，尖叫連連。
其他娛樂項目
• 海盜船（Viking）、自由落體（Wonder Drop）、旋轉木馬與茶杯等經典設施，親子友善。
• 宇宙博物館（TeNQ），互動太空展覽，適合科學迷。
LaQua商場
LaQua區域匯聚多樣餐廳，如布巴阿甘蝦、台灣風味店（春水堂、鮮芋仙），還有購物與DELI&DISH美食街。
附加景點
• Spa LaQua溫泉，泡湯放鬆。
• 購物中心、博物館與運動設施（如高爾夫、攀岩），一站式娛樂。
東京巨蛋城旁還有著名的小石川後樂園（Koishikawa Korakuen），這座庭園建於江戶時代初期，位於東京都文京區後樂一丁目，緊鄰現代化的東京巨蛋，形成傳統與現代的鮮明對比。
歷史背景
小石川後樂園由水戶德川家始祖德川賴房於1629年興建，其子光圀完成，深受中國儒學影響，採用回遊式築山泉水庭園手法。 園內重現日本各地名勝，如京都嵐山的大堰川，並仿東福寺通天橋建造紅色拱橋，是東京代表性名園。
園內特色
核心是大泉水池，模擬琵琶湖，周圍種滿櫻花、楓樹、杜鵑與藤花，四季景緻各異：春賞櫻、夏觀菖蒲、秋楓紅、冬梅花。 其他景點包括得仁堂（供奉中國賢人木像）、涵德亭（可租借品茗），適合悠閒散步。
參觀資訊
開放時間約9:00-17:00，門票300日圓（約60元新台幣），鄰近東京巨蛋城，從後樂園站步行即達，適合搭配巨蛋活動遊覽。
YING 林岱縈IG
